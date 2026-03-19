Ibiza guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista

El Ayuntamiento de Ibiza ha guardado este jueves un minuto de silencio al inicio del pleno extraordinario celebrado en Can Botino en memoria de la última víctima de violencia de género confirmada en España. Los miembros de la corporación municipal asistentes a la sesión se han sumado así a este gesto de recuerdo y condena de la violencia machista, en señal de rechazo ante un nuevo asesinato por violencia de género.

La víctima es una mujer de 53 años, vecina de Huesca, asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 63 años, el pasado 17 de enero de 2026. El caso ha sido confirmado por el Ministerio de Igualdad. Con esta confirmación, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 13 en lo que va de 2026. Desde 2003, año en que comenzaron a recopilarse oficialmente estos datos, son ya 1.356 las mujeres asesinadas.

El minuto de silencio celebrado en Vila ha servido para expresar el pésame institucional a familiares y allegados de la víctima, así como para reiterar la condena del Consistorio ante cualquier forma de violencia machista.