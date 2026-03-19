Violencia Machista
Ibiza guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista
El Ayuntamiento rinde homenaje a la mujer de 53 años asesinada en Huesca y condena la violencia de género
El Ayuntamiento de Ibiza ha guardado este jueves un minuto de silencio al inicio del pleno extraordinario celebrado en Can Botino en memoria de la última víctima de violencia de género confirmada en España. Los miembros de la corporación municipal asistentes a la sesión se han sumado así a este gesto de recuerdo y condena de la violencia machista, en señal de rechazo ante un nuevo asesinato por violencia de género.
La víctima es una mujer de 53 años, vecina de Huesca, asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 63 años, el pasado 17 de enero de 2026. El caso ha sido confirmado por el Ministerio de Igualdad. Con esta confirmación, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 13 en lo que va de 2026. Desde 2003, año en que comenzaron a recopilarse oficialmente estos datos, son ya 1.356 las mujeres asesinadas.
El minuto de silencio celebrado en Vila ha servido para expresar el pésame institucional a familiares y allegados de la víctima, así como para reiterar la condena del Consistorio ante cualquier forma de violencia machista.
Asistencia a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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