El patrón de una patera que llegó a Ibiza evita la cárcel porque vino "buscando una vida mejor"

Un hombre ha admitido haber patroneado una patera hasta Ibiza y ha sido condenado a dos años de prisión que, sin embargo, no deberá cumplir al haberse suspendido la ejecución de la pena. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este jueves la vista previa del juicio contra este y otro acusado que no ha comparecido al encontrarse en búsqueda y captura.

La fiscal y la abogada de la defensa del primero de los acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad por el cual, tras reconocer los hechos, ha visto rebajada su pena hasta los dos años de cárcel como autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La rebaja de la pena se ha justificado mediante una modificación del escrito de acusación, que ahora introduce que el procesado patroneó la patera con el objetivo de procurarse su traslado al continente europeo "en búsqueda de una vida mejor".

La magistrada, a solicitud de la defensa y con el aval de la Fiscalía, ha aceptado suspender la ejecución de la pena privativa de libertad al haber pasado ya un año en prisión provisional y ser la primera vez que delinque. Al hombre, como condición para evitar su entrada en prisión, también se le ha impuesto la prohibición de no regresar a Baleares en un plazo de cinco años.

Esta obligación deberá cumplirla desde el mismo momento en el que recupere la libertad, pero la Sala, de conformidad con la letrada y el propio acusado, ha acordado conferirle un plazo máximo de 15 días. La embarcación, según recoge la representante del Ministerio Público en su escrito, llegó a la mayor de las Pitiusas procedente de Argelia en enero de 2025 y con una veintena de personas a bordo.