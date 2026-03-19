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Más de 1.400 pacientes de Ibiza y Formentera afectados ya por la huelga de médicos

Los profesionales exigen que se ponga fin a sus guardias de 24 horas

La previsión es que las movilizaciones se repetirán hasta junio

La concentración frente al Hospital Can Misses de Ibiza este jueves.

La concentración frente al Hospital Can Misses de Ibiza este jueves. / Vicent Marí

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

Un total de 1.468 pacientes de Ibiza y Formentera se han visto afectados tras cuatro jornadas de huelga de médicos, según el balance de datos del Ib-Salut. Durante este cuarto día de huelga, el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha registrado la cifra más reducida de cancelaciones hasta el momento, con 245 afectaciones. En concreto, se han cancelado 16 operaciones, 127 consultas y pruebas diagnósticas y 102 consultas de Atención Primaria.

Con este paro, los profesionales reclaman que se acabe con las guardias de 24 horas y la sobrecarga de sus jornadas ordinarias.

Paros previstos hasta junio

Las movilizaciones de este mes empezaron el pasado lunes 16, cuando se suspendieron 11 operaciones253 consultas y pruebas diagnósticas y 190 consultas de Atención Primaria, lo que dejó un total de 454 cancelaciones. Al día siguiente, se suspendieron 356 actividades. En concreto, se cancelaron 22 operaciones40 consultas y pruebas diagnósticas y 294 citas de Atención Primaria. En la tercera jornada de huelga, el día 18, se registraron otras 413 nuevas cancelaciones. Se trató de 8 operaciones72 consultas y pruebas diagnósticas y 333 consultas de Atención Primaria. De este modo, el total acumulado alcanzó las 1.223 suspensiones en las Pitiusas.

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Este viernes será el último día de paro convocado para este mes y la previsión es que las movilizaciones se repitan hasta junio si el Ministerio de Sanidad no negocia un Estatuto Marco propio con los sindicatos médicos.

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