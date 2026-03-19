Más de 1.400 pacientes de Ibiza y Formentera afectados ya por la huelga de médicos

Un total de 1.468 pacientes de Ibiza y Formentera se han visto afectados tras cuatro jornadas de huelga de médicos, según el balance de datos del Ib-Salut. Durante este cuarto día de huelga, el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha registrado la cifra más reducida de cancelaciones hasta el momento, con 245 afectaciones. En concreto, se han cancelado 16 operaciones, 127 consultas y pruebas diagnósticas y 102 consultas de Atención Primaria.

Con este paro, los profesionales reclaman que se acabe con las guardias de 24 horas y la sobrecarga de sus jornadas ordinarias.

Paros previstos hasta junio

Las movilizaciones de este mes empezaron el pasado lunes 16, cuando se suspendieron 11 operaciones, 253 consultas y pruebas diagnósticas y 190 consultas de Atención Primaria, lo que dejó un total de 454 cancelaciones. Al día siguiente, se suspendieron 356 actividades. En concreto, se cancelaron 22 operaciones, 40 consultas y pruebas diagnósticas y 294 citas de Atención Primaria. En la tercera jornada de huelga, el día 18, se registraron otras 413 nuevas cancelaciones. Se trató de 8 operaciones, 72 consultas y pruebas diagnósticas y 333 consultas de Atención Primaria. De este modo, el total acumulado alcanzó las 1.223 suspensiones en las Pitiusas.

Este viernes será el último día de paro convocado para este mes y la previsión es que las movilizaciones se repitan hasta junio si el Ministerio de Sanidad no negocia un Estatuto Marco propio con los sindicatos médicos.