'Offweek' desembarca en Ibiza con una residencia de diez fechas consecutivas en Hï Ibiza

Hï Ibiza acogerá del 27 de mayo al 29 de julio la primera temporada de 'Offweek' fuera de Barcelona, con una residencia exclusiva de diez fechas consecutivas los miércoles en la sala Club, coincidiendo con el décimo aniversario de la marca.

La llegada de 'Offweek' a Ibiza abre, según la organización, "un nuevo capítulo" para una de las plataformas de la música electrónica, que por primera vez sale de Barcelona para instalarse en el club de la isla. La residencia se desarrollará durante diez miércoles consecutivos y reunirá a algunos de los "principales prescriptores" y a "artistas más visionarios" de la escena electrónica, en una propuesta con la que 'Offweek' refuerza su papel como punto de encuentro para la comunidad global, siempre según la información facilitada.

Durante más de una década, 'Offweek' se ha situado, según la nota, "a la vanguardia de la cultura electrónica global", con la participación de sellos, colectivos y artistas del house, el techno y otros géneros. La marca ha celebrado showcases y experiencias audiovisuales inmersivas en espacios como Parc del Fòrum, Circuit de Montmeló o Tibidabo, donde, de acuerdo con la organización, ha reunido a más de un millón de asistentes.

La trayectoria de 'Offweek' incluye nombres como Anyma, Solomun, Joseph Capriati, Michael Bibi, Jamie Jones y Ricardo Villalobos, junto a nuevos talentos que, según la nota, están marcando el futuro de la escena. Su desembarco en Ibiza, añade la organización, establece "un puente cultural" entre la energía underground de Barcelona y la audiencia global de la isla.

Gigi Urso, fundador de 'Offweek', afirma: "La colaboración entre Offweek y Hï Ibiza es algo realmente especial para nosotros. Va más allá de la música: se trata de energía, conexión y momentos que permanecen con el público mucho después de que termine la noche. La residencia reúne a artistas en los que creemos profundamente, en una de las mejores salas del planeta".

La residencia se enmarca además en la filosofía 'Connecting Cultures' de Hï Ibiza, con la que el club busca reunir "bajo un mismo techo" a algunos de los movimientos más influyentes de la música electrónica, uniendo artistas, sellos y comunidades de todo el mundo en la pista de baile.