Movilidad
Un mes de obras en Ibiza: cortes de tráfico y de agua y menos plazas de 'parking' en la calle Cabrera
Los trabajos, que incluyen la mejora de la acera, se prolongarán durante un mes y obligarán a ocupar plazas de aparcamiento y a realizar cortes puntuales de agua
El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado trabajos de mejora en la calle Cabrera, en el barrio de es Pratet, con una actuación que incluye la sustitución de la red de agua potable, la renovación de las canalizaciones del alumbrado público y la mejora de la acera.
La intervención se ejecuta a través de la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas y tiene como objetivo modernizar las infraestructuras y mejorar la calidad del espacio público en esta zona de la ciudad.
Según ha informado el Consistorio, la duración estimada de las obras es de un mes y está previsto que finalicen el próximo 17 de abril. Durante la ejecución de los trabajos, se ocuparán plazas de aparcamiento y, aunque la calle permanecerá abierta al tráfico, podrán producirse afectaciones puntuales a la circulación.
Además, será necesario realizar cortes programados en el suministro de agua, uno por cada acera, para poder conectar la nueva red. Estas interrupciones se comunicarán con antelación a los residentes afectados.
El Ayuntamiento de Ibiza ha agradecido la comprensión y colaboración de los vecinos ante las molestias que puedan ocasionar unas obras que considera necesarias para mejorar los servicios y las infraestructuras del barrio.
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