Mercadillos
Hippy Market Punta Arabí: el mercadillo más antiguo de la isla vuelve con artesanía, música y productos 'eco-friendly'
El mercadillo de artesanía Hippy Market Punta Arabí, que regresa en abril, ofrecerá una experiencia que va más allá de las compras con actividades infantiles y gastronómicas, según la organización.
El Hippy Market Punta Arabí volverá a abrir sus puertas el próximo 1 de abril en es Canar, que acogerá una nueva temporada de mercadillo de artesanía, creatividad y ambiente multicultural que lo ha convertido en uno de los espacios más representativos de la isla desde 1973.
Desde la organización subrayan que se trata de una propuesta apta para disfrutar en familia, en pareja o con amigos, con opciones para todos los bolsillos y una experiencia que va más allá de las compras. A lo largo de la temporada, que se prolongará todos los miércoles hasta octubre, el mercado contará también con actividades infantiles y propuestas gastronómicas para todos los gustos.
Además, señalan que este mercado reúne cada semana a residentes y turistas en torno a una propuesta que combina más de 400 puestos de artesanía, moda, decoración y productos eco-friendly, además de una oferta gastronómica con food trucks y una programación de música en directo.
La presidenta de la asociación de vendedores Avhempa, Paola Podestá, ha destacado que esta temporada el mercadillo recupera su ritmo habitual, con la apertura prevista para el primer miércoles de abril. Según explica, la edición de 2026 busca "volver a las raíces del mercado con una nueva energía, que los valores de comunidad, autenticidad y tradición que han definido históricamente este enclave".
Con más de medio siglo de trayectoria, Hippy Market Punta Arabí incluye desde piezas de artesanía y complementos hasta cosmética natural, licores locales y artículos sostenibles elaborados con materiales reciclados, lo que lo convierte en un espacio pensado para públicos diversos.
El mercadillo volverá a estar situado en el recinto de Fergus Style Punta Arabí, un hotel de cuatro estrellas rodeado de pinares y villas blancas, que suma a la experiencia su propia oferta de restauración y ocio. Tras una primera temporada con buena acogida, el establecimiento volverá a abrir sus puertas el 30 de abril en es Canar.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Santa Eulària destacan el valor de este mercado no solo como el mercadillo hippy más antiguo de la isla, sino también como una de las actividades familiares más representativas del municipio y un importante reclamo dentro de su oferta turística.
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