Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

The place to be este fin de semana en Ibiza es sin duda Sant Josep, que celebra su patrón el jueves y un montón de actividades durante el fin de semana. En Formentera es es Pujols, donde los valencianos y todos los residentes en la isla que se apunten, vivirán sus fallas, con cuatro jornadas de no parar.

Y si el fin de semana pasado había programados tres encuentros gastronómicos, aunque al final fueron solo dos, este hay otros dos y, de nuevo, los dos el sábado. Sant Joan montará una buena fiesta en la Fira de la Sèpia y es Canar celebra su segundo Concurso de Paellas.

Pero el finde viene cargadísimo. Empezando por el teatro, con las obras ‘Torrijos y Linares’ en Can Ventosa y la comedia ‘Trío de dos’ en el Teatro Pereyra, ambas el jueves, y ‘Llinatge’ en Sant Antoni el viernes; la música, con Marc Riera en el Café Pereyra el jueves, Heritage el sábado en Can Jordi, Karlus en Santa Eulària el domingo y el mismo día Faith Converters en el Teatro Pereyra y Sonora en Sa Capella de Sant Antoni, entre otros; o el humor, con Sil de Castro en La Kokotxa el jueves.

Hay que destacar el cierre del festival Mal del Cap, con la última proyección de cortometrajes el viernes y la entrega de premios el sábado en una fiesta protagonizada por Hidrogenesse.

También la tradición, con el cierre de las Jornades de Cultura Popular el viernes o el Festival Folklòric Illa de Formentera el sábado. Y los amantes de la literatura, no se pueden perder una nueva edición de Lit·Eulària.

Además hay conferencias, actividades infantiles, exposiciones, caminatas, sesiones de manga en Formentera, cine…

Sant Josep celebra este viernes la fiesta de su patrón. / J.A Riera

JUEVES 19 DE MARZO

Fiestas

Sant Josep

9.15 horas: Jornada de petanca. Categorías sénior y damas. Pistas del Club Petanca Cala de Bou.

Jornada de petanca. Categorías sénior y damas. Pistas del Club Petanca Cala de Bou. 11 horas: Misa solemne cantada por el Coro de Sant Josep, seguida de procesión. Iglesia de Sant Josep. A continuación, actuación del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia (vino y orelletes al público asistente).

Misa solemne cantada por el Coro de Sant Josep, seguida de procesión. Iglesia de Sant Josep. A continuación, actuación del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia (vino y orelletes al público asistente). 13 a 19 horas: Zona infantil con hinchables. Calle del Ayuntamiento.

Zona infantil con hinchables. Calle del Ayuntamiento. 13 a 18 horas: Vermut musical. Música en directo en diferentes locales del pueblo: Caprice; Tabanco (Flamenco); Pizzico di pepe; Moses left the chat; Es Galliner (Acoustic Springsteen); La Espiga i 60º Gastrobar (Cover Garden Music); Can Bernat Vinya (3 wise monkeys); Can Riku (Swingin Tonic).

Vermut musical. Música en directo en diferentes locales del pueblo: Caprice; Tabanco (Flamenco); Pizzico di pepe; Moses left the chat; Es Galliner (Acoustic Springsteen); La Espiga i 60º Gastrobar (Cover Garden Music); Can Bernat Vinya (3 wise monkeys); Can Riku (Swingin Tonic). 18 horas: Espectáculo familiar Mr. Golosina, a cargo de la compañía Stromboli (Mallorca). Calle del Ayuntamiento.

Espectáculo familiar Mr. Golosina, a cargo de la compañía Stromboli (Mallorca). Calle del Ayuntamiento. 19 horas: Concierto 'Ànima llatina', a cargo de la Banda Municipal de Sant Josep. Plaza de la Iglesia.

Concierto 'Ànima llatina', a cargo de la Banda Municipal de Sant Josep. Plaza de la Iglesia. 20 horas: Tarde de humor a cargo de Agustín el Casta. Plaza de la Iglesia. A continuación, proyección de videomapping en la fachada de la iglesia.

Semana Santa

Eivissa

19.30 horas: Misa de acción de gracias del XVI aniversario de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo con la agrupación musical de la misma cofradía. En la iglesia de Santa Cruz.

Misa de acción de gracias del XVI aniversario de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo con la agrupación musical de la misma cofradía. En la iglesia de Santa Cruz. 20 horas: Empieza el triduo en honor a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. En la parroquia de la Virgen del Rosario y San Ciriaco.

8M

Eivissa

19.30 horas: Cinefórum Dones Progressistes + coloquio: ‘La número 1’. Casal de Igualdad. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Santa Eulària

19 horas: Documental ‘Veus pròpies. Quan elles parlen’, dirigido por Ferran Gassiot. Teatro Espanya

Teatro

‘Torrijos y Linares’, Grupo de teatro Es Clot. Dirección Xesús Ballesteros y Yolanda Veny. Auditorio de Can Ventosa, 20.30 horas.

‘Trío de dos’. Comedia con Ángela Tejedor, Javier Galindo y Félix Delgado. 21.45 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Gastronomía

XVII Pintxa Sant Antoni. Concurso de pinchos en 23 bares y restaurantes de Sant Antoni. Pinchos a 3,5 € con bebida y ‘caprintxos’ desde 5 €. Todos los jueves hasta el 2 de abril.

Educación

‘Xerrades per a famílies i docents’. ‘Germans en equilibri: com fre front a la gelosia amb consciència i humor’, con Judit Besora, antrpóloga y graduada en crianza positiva. En la sala polivalente del centro de día de Formentera a las 17 horas. Imprescindible reservar.

Cine

‘Aquel verano en París’. De Valentine Cadic (Francia, 2025). Ciclo Anem al Cine. Versión original con subtítulos en castellano. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Música

Ras smaila. Blues y funk. 20 horas en Cas Costas.

Héctor Roldán. Canción melódica. 20 horas en Why Not de Cala de Bou.

Marc Riera. Rock. Café Pereyra Ibiza. Desde las 22 horas.

Humor

‘Noches de Kokomedia’. Monólogos con Sil de Castro. 22 horas en La Kokotxa Ibiza.

La falla de es Pujols de Formentera celebra sus fallas este fin de semana. / P. M. V.

VIERNES 20 DE MARZO

Fiestas

Sant Josep

Todo el día: Torneo de Pádel Fiestas de Sant Josep (del 20 al 22 de marzo). Organiza Club de Tenis Pádel Sant Josep. Información e inscripciones en Instagram @ctpsantjosep.

Torneo de Pádel Fiestas de Sant Josep (del 20 al 22 de marzo). Organiza Club de Tenis Pádel Sant Josep. Información e inscripciones en Instagram @ctpsantjosep. 16 a 19 horas: Zona infantil con hinchables. Calle del Ayuntamiento.

Zona infantil con hinchables. Calle del Ayuntamiento. 17.30 horas: Cuentacuentos: 'El col·leccionista de rondalles'. A cargo de Clownidoscopio. Dirigido a niños a partir de 4 años. Plazas limitadas. Inscripción previa (WhatsApp: 971800416). Biblioteca municipal.

Cuentacuentos: 'El col·leccionista de rondalles'. A cargo de Clownidoscopio. Dirigido a niños a partir de 4 años. Plazas limitadas. Inscripción previa (WhatsApp: 971800416). Biblioteca municipal. 20 horas: Proyección del vídeo documental Les últimes gonelles (Pablo Alcántara, 2019, España, 43 min, VO catalán). Can Jeroni.

Proyección del vídeo documental Les últimes gonelles (Pablo Alcántara, 2019, España, 43 min, VO catalán). Can Jeroni. 21 horas: Concurso de vino payés. Bar Can Bernat Vinya.

8M

Eivissa

18 horas: Proyección del documental ‘Veus pròpies. Quan elles parlen’, dirigido por Ferran Gassiot. Casal de Igualdad. Entrada gratuita hasta completar aforo (50 personas).

Sant Joan

18 horas: Recital de poesía y música ‘En femení’, con Mon&Marcel, en la biblioteca.

Fallas 2026

Formentera

9 horas: Plantà dels monuments fallers en la Plaça d’Europa, Es Pujols.

Plantà dels monuments fallers en la Plaça d’Europa, Es Pujols. 13.30 horas: Brindis d’honor amb autoritats i falleres majors en la Plaça d’Europa, Es Pujols.

Brindis d’honor amb autoritats i falleres majors en la Plaça d’Europa, Es Pujols. 16.30 horas: Castells inflables amb taller de pintacares en la Plaça d’Europa, Es Pujols.

Castells inflables amb taller de pintacares en la Plaça d’Europa, Es Pujols. 17 horas: Berenar a càrrec de les APIMES en la Plaça d’Europa, Es Pujols.

Berenar a càrrec de les APIMES en la Plaça d’Europa, Es Pujols. 18 horas: Tardeo i picaeta amb DJ Negrito en la Plaça d’Europa, Es Pujols.

Tardeo i picaeta amb DJ Negrito en la Plaça d’Europa, Es Pujols. 20 horas: Sopar a la Falla en la Plaça d’Europa, Es Pujols.

Sopar a la Falla en la Plaça d’Europa, Es Pujols. 21 horas: Concierto de Los del Varadero en la Plaça d’Europa, Es Pujols.

Concierto de Los del Varadero en la Plaça d’Europa, Es Pujols. 21 horas: Passacarrers a càrrec de la Xaranga Xapurrao en Es Pujols.

Passacarrers a càrrec de la Xaranga Xapurrao en Es Pujols. 21 horas: Festa Caribe Mix en la Plaça d’Europa, Es Pujols.

Teatro

‘Llinatge’. A cargo de Oasi Teatre, Grup de Teatre de Sant Antoni. Auditori Parroquial de Sant Antoni, 20 horas. En catalán. Recomendada para mayores de 12 años. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Temporada de Teatro Amateur del Consell de Ibiza.

Cine

XI Festival Mal del Cap. Sección oficial de cortometrajes. 19 horas en el centro juvenil C19 de Vila.

‘Crossing’. De Levan Atkin (Suecia, 2024). Invitada Carolina Riera. Cinefòrum de la UIB. Auditorio del Conservatorio de Eivissa a las 18.15 horas.

Folclore

XXV Jornades de Cultura Popular: ‘Festeig pagès, bodes, festa de comares i altres celebracions casolanes’, Lina Sansano Costa. 19.30 hores, Espai Cultural Can Ventosa (av. d’Ignasi Wallis, 26, Eivissa). Homenatge a Carmen Tur Ferrer i presentació del llibre de les XXIV Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses: ‘Medicina i remeis pagesos’.

Literatura

‘Lit·Eulària’. Punto de venta y firmas de libros. Charlas-coloquio con Santiago Díaz (19 horas) y María Oruña (20.30 horas). Teatre Espanya de Santa Eulària. Reserva de entradas en www.santaeulariadesriu.com.

XI Trobada entre Illes. Encuentro de escritores ibicencos y formentenses. Con Eva Tur, Carles Fabregat, Neus Costa, Teresa Ferrer, Iolanda Bonet, Teresa Navarro y Esteve Portas. Actuación musical de Sant Genís. 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

Conferencias

‘Club Náutico Ibiza: una mirada al pasado y al futuro de una institución centenaria’. Con los directivos del CNI Damián Verdera, Pedro Matutes y Vicent Canals, y el presidente del Club Náutico Sant Antoni, Pep Tur, Modera Xescu Prats. 20 horas en el CNSA.

‘Homes i dones de la sal. Històries de vida: sal, salines i saliners’. A cargo de Esperança Marí i Mayans, autora del libro ‘Dones de la sal’. 17 horas en la sede de UGT de Eivissa.

Música

III Festival de la canción. Noche de gala. Organiza Karaoke Ibiza. 20 horas en Rosana’s.

Hidrogenesseactúan este sábado en la fiesta de clausura de Mal del Cap. / DI

SÁBADO 21 DE MARZO

Fiestas

Sant Josep

11.30 horas: Presentación del Handbol Club Sant Josep. Jornada de balonmano. Polideportivo Can Guerxo.

Presentación del Handbol Club Sant Josep. Jornada de balonmano. Polideportivo Can Guerxo. 12 horas: Subida popular a la Capelleta d’en Serra, misa a las 13 horas y torrada de senalló. Punto de encuentro en sa Creu d’en Mestre (Benimussa).

Subida popular a la Capelleta d’en Serra, misa a las 13 horas y torrada de senalló. Punto de encuentro en sa Creu d’en Mestre (Benimussa). 13 horas: Arroz de matanzas. Polideportivo Can Guerxo.

Arroz de matanzas. Polideportivo Can Guerxo. 16 horas: Torneo de Ajedrez Fiestas de Sant Josep. Biblioteca municipal de Sant Josep.

Torneo de Ajedrez Fiestas de Sant Josep. Biblioteca municipal de Sant Josep. 16 a 19 horas: Zona infantil con hinchables. Calle del Ayuntamiento.

Zona infantil con hinchables. Calle del Ayuntamiento. 19 horas: Aquagym Fest. Piscina municipal de Sant Josep.

Aquagym Fest. Piscina municipal de Sant Josep. 20 horas: Baile folclórico a cargo de Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia y Udaberri Dantza Taldea (Tolosa, Guipúzcoa). A continuación, conciertos: Arredefolk (Formentera), Xanguito (Mallorca) y DJ Padjesa (Formentera).

Fallas 2026

Formentera

9 horas: Despertà amb xaranga en Es Pujols.

Despertà amb xaranga en Es Pujols. 11 horas: Recollida de les falleres majors (només Comissió Fallera) en Es Pujols.

Recollida de les falleres majors (només Comissió Fallera) en Es Pujols. 14.30 horas: Mascletà en la Plaça d’Europa, Es Pujols.

Mascletà en la Plaça d’Europa, Es Pujols. 16.30 horas: Animació infantil i globotà.

Animació infantil i globotà. 17 horas: Berenar a càrrec de les Apimes.

Berenar a càrrec de les Apimes. 18 horas: Bingo Musical i tardeo amb PD Burbaia.

Bingo Musical i tardeo amb PD Burbaia. 20 horas: Sopar a la Falla.

Sopar a la Falla. 20.30 horas: Passacarrers a càrrec de la Xaranga Xapurrao (Xàtiva).

Passacarrers a càrrec de la Xaranga Xapurrao (Xàtiva). 21.30 horas: Concierto de Ésta me la sé.

Concierto de Ésta me la sé. 21.30 horas: Festa La Verbenà.

Semana Santa

Eivissa

20.30 horas: Pregón cofrade en la parroquia de la Virgen del Rosario y San Ciriaco. Actuación del cantante de saetas Manuel Gómez Moreno, al que acompañará la agrupación musical Jesús del Gran Poder.

Folclore

VI Festival Folklòric Illa de Formentera. Con las colles Es Xacoters y Es Pastorells, A.C. Dadeo de Galicia y Gruppo di Ballo Kalabria Mia de Italia. 12 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Cine

XI Festival Mal del Cap. Entrega de premios y conciertos de Animals Marins, Hidrogenesse y Dj MMEEL. Desde las 17 horas en la plaza del Parque de Vila.

Gastronomía

II Concurso de paellas. Concurso de restaurantes y paella popular. Música con ZZ Rock y los dj’s John Sax y Lázaro Muñoz. Desde las 11.30 horas en el paseo de es Canar.

VI Fira de sa Sèpia. Concurso de platos con sepia, música en vivo, degustaciones gastronómicas. Inscripciones en inscripcions@santjoandelabritja.com. Desde las 12 horas en la plaza de Sant Joan.

Literatura

‘Lit·Eulària’. Punto de venta y firmas de libros. Charlas-coloquio con Pedro Mañas y David Serra (11 horas) y con Andrea Longarelay Alice Kellen (19.30 horas). Teatre Espanya de Santa Eulària. Reserva de entradas en www.santaeulariadesriu.com.

Música

‘Heroïnes françaises’. Irantzu Bartolomé, coro de voces blancas de Eivissa y solistas: Programa con obras de Claude Debussy, Reynaldo Hahn y Ernest Chausson inspiradas en figuras femeninas. 19 horas. Can Ventosa.

Heritage. Folk y rock de los 70. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Carly & The Cats. Soul. 16.30 horas en Rosana’s.

Infantil

‘Dissabte de Contes’. ‘El mundo de Azahar’, con Azahar López. 12 horas en la biblioteca municipal de Can Ventosa, Eivissa.

Juvenil

FEMA Festival de Manga i Anime en Català. Taller de manga con Francisco García, anime, videojuegos, karaoke, taller y concierto de Younenki Music. Desde las 17 horas en el Casal de Joves de Formentera.

Patrimonio

Visita teatralizada a Dalt Vila. Ruta con actores para conocer el casco antiguo. Desde las 19 horas en el Portal de ses Taules.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos y almuerzos, visitas guiadas, workshops, actividades infantiles, charlas. De 19 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

Faith Converters tocan este domingo en el Teatro Pereyra / Eivissa Escènica

DOMINGO 22 DE MARZO

Fiestas

Sant Josep

9 horas: Trofeo fiestas de Sant Josep de tiro con arco. Polideportivo des Cubells.

Trofeo fiestas de Sant Josep de tiro con arco. Polideportivo des Cubells. 10 horas: XXVIII BTT Capelleta d’en Serra. Prueba puntuable para la Challenge Pitiüses y la Open Balear. Inscripciones en la Federación Balear de Ciclismo. Grupo deportivo Es Vedrà.

XXVIII BTT Capelleta d’en Serra. Prueba puntuable para la Challenge Pitiüses y la Open Balear. Inscripciones en la Federación Balear de Ciclismo. Grupo deportivo Es Vedrà. 10 horas: Trial Fiestas de Sant Josep. Paddock en el Centro Social de Cala de Bou - es Port des Torrent.

Trial Fiestas de Sant Josep. Paddock en el Centro Social de Cala de Bou - es Port des Torrent. 16 a 19 horas: Zona infantil con hinchables. Calle del Ayuntamiento.

Zona infantil con hinchables. Calle del Ayuntamiento. 18 horas: Visita teatralizada en la iglesia de Sant Josep: 'Pedra i ferro: la construcció de l’església de Sant Josep'.

Visita teatralizada en la iglesia de Sant Josep: 'Pedra i ferro: la construcció de l’església de Sant Josep'. 19.30 horas: Visita teatralizada en la iglesia de Sant Josep: 'Pedra i ferro: la construcció de l’església de Sant Josep'.

Fallas 2026

Formentera

12 horas: Processó de la Mare de Déu dels Desemparats en Es Pujols, con inicio en Café de Formentera.

Processó de la Mare de Déu dels Desemparats en Es Pujols, con inicio en Café de Formentera. 14.30 horas: Mascletà en la Plaça d’Europa, Es Pujols.

Mascletà en la Plaça d’Europa, Es Pujols. 16.30 horas: Castells inflables.

Castells inflables. 17 horas: Bunyols i xocolata amb animació de la Xaranga Xapurrao.

Bunyols i xocolata amb animació de la Xaranga Xapurrao. 18 horas: Tardeo amb DJ Padjesa.

Tardeo amb DJ Padjesa. 19 horas: Ballada de curt amb les colles de ball pagès de Formentera.

Ballada de curt amb les colles de ball pagès de Formentera. 20 horas: Sopar a la Falla i discomòbil Cassalla Fest.

Sopar a la Falla i discomòbil Cassalla Fest. 21 horas: Cremà de la Falla Infantil.

Cremà de la Falla Infantil. 22 horas: Castell de focs artificials i Cremà de la Falla Gran.

Semana Santa

Eivissa

20 horas: Último día del novenario dedicado al Santísimo Cristo del Cementerio. Eucaristía presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que también es cofrade honorario. En la Iglesia de Santo Domingo (El Convent), seguida de la bendición e imposición de cruces a los nuevos cofrades. Acompañado de la coral Amics de sa Música, dirigida por Nélida Boned.

Último día del novenario dedicado al Santísimo Cristo del Cementerio. Eucaristía presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que también es cofrade honorario. En la Iglesia de Santo Domingo (El Convent), seguida de la bendición e imposición de cruces a los nuevos cofrades. Acompañado de la coral Amics de sa Música, dirigida por Nélida Boned. Vía crucis por las calles de Dalt Vila con la imagen del Santísimo Cristo del Cementerio acompañado por los passos de la Esquadra des Amunts, de Sant Miquel.

Infantil

‘Miquelet’. Espectáculo familiar del payaso Miquelet con humor y magia. 12 horas en Can Ventosa.

III Festival Música Jove. Concierto didáctico: ‘Las bandas sonoras molan’. Para mayores de 10 años. A las 18 horas en Can Ventosa, entrada 5 euros.

Juvenil

FEMA Festival de Manga i Anime en Català. Proyección de la película ‘Little Amelie’. 17 horas en la Sala de Cultura de Formentera.

Música

Ciclo Dies Musicals: Karlus. Teatre Espanya de Santa Eulària. 20 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

Faith Converters. Viaje musical de lo clásico a lo contemporáneo. 19 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

‘Black Nights’. Concierto de IMA. 20.30 horas en Café Pereyra.

Sonora. Concierto en trío a la luz de las velas. 20.30 horas en el restaurante Sa Capella de Sant Antoni. Entrada libre hasta completar el aforo.

Igea. Versiones de rock, pop e indie. 13.30 horas en Can Berri, Sant Agustí.

IMA. Soul-pop. Ciclo ‘Black Nights’ del Café Pereyra Ibiza. Desde las 22 horas.

Gastronomía

‘V Trobada de Truites Can Tomàs’: campeonato solidario de tortillas creativas en beneficio del Proyecto Juntos. 20 euros de inscripción. Can Tomàs.

Patrimonio

Itinerarios patrimoniales: ‘La ciutat cap al mar’. Paseo por el Soto, al pie de la muralla renacentista, y tramo de costa hasta Figueretes, con explicación histórica del entorno. Encuentro: parque de Reina Sofía, 10:30. Final: playa de Figueretes. Duración: aprox. 2 h 30 min. Dificultad: media (calzado de senderismo recomendado). Inscripciones: madinayabisa@eivissa.es· Tel. 971 392 390.

Solidaridad

Caminata de IFCC. Ruta de 9 kilómetros por Sant Mateu. Salida a las 10.30 horas de la iglesia de Sant Mateu. Dos horas de duración. Donativo 5 €.

Senderismo

Ruta circular por Santa Gertrudis. Con motivo del VI Dia de les Vies Pecuàries i Camins Públics la Plataforma per a la Catalogació dels Camins Públics d'Eivissa organiza una ruta de 7 kilómetros. Salida desde la iglesia de Santa Gertrudis a las 10 horas y pasará por Gatzara y sa Fontassa. Recorrido fácil.

Una de las obras de la exposición 'Feim patrimoni', en Es Polvorí de Dalt Vila. / Aisme

EXPOSICIONES

‘Feim Patrimoni’. Muestra de los fondos artísticos del Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas en la sala Es Polvorí de Dalt Vila. Festivos cerrado. Hasta el domingo 19 de abril.

‘Bon dia i bon acert. Matances a l’antiga’. Muestra sobre las matanzas organizada por el Grup Folklòric de Sant Josep con motivo de las fiestas.. De miércoles a domingo de 10.30 a 13 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas en el centro cultural Can Jeroni. Hasta el 22 de marzo.

Cris AC. ‘Latente’, fotografías. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 28 de marzo.

Petra Reimers. ‘Segundo Homenaje a los peces del mediterraneo’. Pintura acrílica con elementos encontrados. Inauguración jueves 19 de marzo. Restaurante El Naranjo, Santa Eulària. Hasta el 15 de mayo.

Carlota Gadea Marqués. ‘Rastres d’un crit’. Galería También de Santa Gertrudis, con la colaboración de SAFA. Lunes a viernes de 10.30 a 14 horas. Hasta el 28 de marzo.

El.Rol. Artworks. 'El.Rol. va a la escuela'. Muestra en la Escola d'Art d'Eivissa por el Día de la mujer. De lunes a viernes de 8 a 20 horas. Hasta el 30 de marzo.

Marco Zurita. ’Cráneo’, esculturas. Can Jordi Blues Station. Hasta el 14 de abril.

Mireia Colomar. ‘Emociones internas’, pinturas. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 31 de marzo.

Mauro García Socuéllamos. ‘Lluminositat policromàtica’, pinturas. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 30 de marzo.

Noam Ofir. ‘All that glitters is gold’, fotografías. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària. Hasta el 11 de abril.

'Trenta-una artistes a Eivissa'. Muestra de artistas ibicencas con motivo del 8M. Sa Nostra Sala, calle Aragó de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17.30 a 20.30 horas y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 28 de marzo.

‘El amor las mujeres y la vida’. Obras de Irene Alba y Cris AC. Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Jueves, viernes y sábados de 17.30 a 20 horas. Hasta el 21 de marzo.

Sohar Villegas. 'Nous somme nus', vídeo y fotografía. La Petite Galerie de Sant Joan. Abierta domingos de marzo de 11 a 15 horas.

‘A flor de piel’. Obras de Ana Lucero, Aphon Hengcharoen, Patricia Boned y Carmen Almécija. Centro Cultural de Jesús. Hasta final de mes.

‘Homenaje a las pintoras naïf Ibiza-años 70’, de Amparo López. Casa parroquial de Sant Joan. Lunes a sábado de 10 a 13 y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 5 de abril.

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Inauguración sábado 28 de febrero a las 12 horas en el MACE. Hasta el 31 de mayo.

'Marijo Ribas'. Exposición 'Pedrada' del programa Biennal B del museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 4 de abril.

'Mapa de Textures'. Muestra colectiva del programa Biennal B del museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma. Espai Cultural Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 4 de abril.

Xico Castelló Ferrer. 'Pailebots i balandres de cabotatge', dibujos. De martes a domingo de 9 a 14 horas en el Far de la Mola de Formentera.

‘Más allá de la forma’. Exposición colectiva en Estudio Laterna. Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki. Hasta el 25 de marzo. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.

Empar Boix. ‘Nusos Nus’, pinturas. Lunes a domingo de 10 a 20 horas en la sala Baleària del puerto de Eivissa. Hasta el 12 de abril.

‘Transcendental Ibiza, A Journey Through Light Codes’. Muestra de Antonella Curti y Sofía Gómez Fonzo. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

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Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.