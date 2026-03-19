Familia Marí Mayans exhibirá sus productos en Alimentaria, incluyendo Hierbas de Ibiza y su nueva fórmula 0%

Familia Marí Mayans participará del 23 al 26 de marzo en una nueva edición de Alimentaria, la feria internacional del sector de la alimentación y las bebidas que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y que este año conmemora su 50 aniversario. La histórica empresa ibicenca, con 146 años de trayectoria, contará con un espacio propio, el stand A37 del pabellón 4, donde exhibirá y ofrecerá degustaciones de algunos de sus productos más representativos.

La gran protagonista de esta cita será Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, distinguida recientemente con el Premio Alimentos de España a la Mejor Bebida Espirituosa con Indicación Geográfica 2025, que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La compañía acudirá, además, con otros destilados emblemáticos como Frígola, Palo, las ginebras IBZ Premium y el tequila TeqMex.

La firma aprovechará también su presencia en Alimentaria para presentar al público profesional su primera fórmula sin alcohol, Marí Mayans 0%, una bebida elaborada con ingredientes naturales, baja en azúcar y desarrollada tras más de dos años de trabajo e investigación junto a laboratorios especializados.

Junto a su gama de espirituosos, la empresa mostrará también otros productos como las infusiones Ibizen, con variedades como hierbaluisa, manzanilla y flor de frígola con tomillo y corteza de naranja, además de su sal de Ibiza ANaCleta.

Desde la quinta generación de la familia, Bartolomé y Carlos Marí Mayans destacan la oportunidad que supone esta feria para seguir dando a conocer los sabores más auténticos de Ibiza. La compañía subraya que productos como Hierbas Ibicencas, Frígola o Palo se elaboran íntegramente en la isla, desde el cultivo y recolección de las plantas aromáticas hasta su maceración, destilado y embotellado.

Alimentaria servirá además para reforzar la proyección internacional de la empresa, que mantiene distribución en mercados como Suiza, Alemania, Italia, Japón, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Rusia o Reino Unido, y que prevé mantener encuentros con distribuidores para abrir nuevas vías de expansión exterior.

Como parte de su presencia en el salón, Familia Marí Mayans llevará además una colaboración especial con Heladería Los Valencianos, con propuestas como el granizado de limón de Ibiza con Hierbas Ibicencas, el de naranja con Frígola y el de kiwi y manzana con tequila TeqMex o IBZ Premium Gin.

La firma ibicenca suma así un nuevo escaparate internacional en un momento de reconocimiento para la marca. Al premio estatal concedido a sus Hierbas Ibicencas se añade el galardón recibido el pasado 5 de marzo en Horeca Ibiza y Formentera en la categoría de producto emblemático, así como el premio al producto local que le entregará el próximo 15 de mayo la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera