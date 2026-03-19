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Luces y sombras en Dalt Vila

Luces y sombras en Dalt Vila | TONI ESCOBAR

Luces y sombras en Dalt Vila | TONI ESCOBAR

A las puertas de la temporada, o al menos de su preludio con la Semana Santa, Dalt Vila continúa siendo, pese a su gran belleza, un barrio casi sin pulso. En sus calles, el silencio no lo quiebran las voces de vecinos y visitantes, sino el ruido de las obras del Ayuntamiento de Ibiza, que han obligado a alterar los recorridos de las procesiones.

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