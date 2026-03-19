Llama la atención: la desarticulación de una nueva red de narcotráfico en Ibiza

La desarticulación de otra red de narcotraficantes en el barrio de sa Penya, la enésima en los últimos años. En esta ocasión se registraron cuatro viviendas y los agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a siete personas y se incautaron de cocaína, heroína, dinero en efectivo y varias armas, entre ellas una escopeta y cuchillos de gran tamaño. Esta banda utilizaba además a sus clientes, cuya drogodependencia alimentan, para distribuir la droga al menudeo, esto es, en pequeñas cantidades. Este barrio sufre desde hace décadas la lacra del narcotráfico, que gestionan unas pocas familias.

Llama la atención

Que apenas 186 candidatos se presentaran para obtener una de las 200 plazas para taxista en el municipio de Ibiza. Las licencias que se obtengan «sirven para todo el año», explica el Ayuntamiento, pero ni siquiera este detalle ha llamado la atención de más candidatos.

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Las más de 800 citas y operaciones que se han tenido que suspender en esta nueva tanda de jornadas de huelga protagonizada por los médicos del Área de Salud pitiusa. Los profesionales piden un Estatuto Marco propio, entre otras medidas. La protesta sigue este jueves.