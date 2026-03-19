Ibiza lidera el 'ranking' de felicidad en Baleares

Con motivo del Día Internacional de la Felicidad, el estudio 'Spain Happy Index 2026', elaborado por la compañía Sonneil Homes, ha puesto cifras al bienestar en Baleares. Ibiza, encabeza el ranking autonómico con una tendencia clara: las zonas cercanas al mar dominan el listado.

Esta es una visualización del índice de felicidad en los municipios de Mallorca.

Qué mide el índice de felicidad

El 'Spain Happy Index 2026' analiza más de 8.000 municipios españoles a partir de variables como los días de sol, la lluvia, la temperatura, el viento, el acceso a hospitales, aeropuertos y centros educativos, así como la ubicación. El resultado es una puntuación de 0 a 100 que permite comparar el nivel de bienestar entre territorios.

El sol produce sonrisas

Factores como el clima mediterráneo, con muchos días de sol y temperaturas suaves, junto con el acceso a servicios, influyen directamente en la percepción de bienestar. En el mapa interactivo mide estos valores y los representa en una escala de colores, dependiendo de cada sección: los días de sol al año se representan en amarillo, la cifra más baja, y naranja, la más alta; días de lluvia de blanco a morado; días de viento de blanco a lila; temperatura de azul a rojo; habitantes de blanco a negro; y felicidad de rojo a verde.

En la isla mayor, los 312 días de sol marcan la diferencia respecto al resto de islas de la región, que produce la felicidad de los ibicencos.

Ibiza, el municipio con los habitantes más felices

A pesar de que toda la isla esté pintada de verde, en el caso de Vila el índice de felicidad alcanza los 90,86 puntos sobre 100, lo que la convierte en la zona con más habitantes felices de toda las Pitiusas. A estas cifras se le suma una temperatura media favorable, pocos días de viento al año de media y escasos días de lluvia.

Le sigue Santa Eulària (86,94), Sant Josep (86,84), Sant Antoni (86,73) y Sant Joan (84,95), cifras bastante igualadas y que demuestran una tendencia general en la isla.

Formentera, al rojo vivo

Por lo contrario, Formentera aparece como la menos feliz de Baleares, con una puntuación de 41,42. Al parecer, según la estadística, esta cifra tan baja se debe a la dificil comunicación en el transporte y la falta de escuelas o centros médicos a comparación con Ibiza.

Por lo general, Baleares se encuentra entre las comunidades con mayor felicidad entre los habitantes, por delante de Valencia, Barcelona o Madrid.