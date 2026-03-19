José Raya, presidente de los transportistas de Ibiza: "Si el viernes no hay medidas para paliar la subida de combustible, la semana que viene habrá problemas"

"Ha cambiado en que no deja de subir", asegura José Raya, presidente de la asociación de transportistas de Ibiza, sobre los cambios que ha habido desde el cierre del estrecho de Ormuz hace poco más de dos semanas. "El gasoil ya está a 1,99 euros, estamos a punto de saltar la barrera de los dos euros", explica Raya sobre los precios del combustible en Ibiza. En la propia isla, "luego toda esta subida va a encontrarse en la cuenta de resultados, si ya con los márgenes en los que trabajamos en el transporte son márgenes cortísimos, ahora con estas subidas nos vamos a quedar aún peor", denuncia el presidente de la asociación.

"Aquí [en Ibiza], por ejemplo, el combustible es mucho más caro que en la Península y, además, tiene que llegar todo. Aparte, nos afecta que el flete marítimo, desde el día 15, ya tenga una subida importante, lo cual es algo que también se tiene que tener en cuenta en cuanto a los precios", explica Raya.

La resolución del Gobierno

"Estamos esperando a que este viernes el Gobierno de España diga qué medidas van a tomar para poder paliar un poco este golpe", sostiene Raya. "Algo tienen que ayudar, porque sino la gente va a empezar a parar", considera sobre el colectivo al que representa: "Ya he leído en algunos artículos que en Andalucía, y en Palma también se lo están planteando. Como esto del viernes no se haga bien, la semana que viene habrá problemas". Justifica estos parones en la medida en la que "si estás trabajando a pérdidas, cuanto más trabajas más pierdes".

"El Gobierno tendrá que mirar las ayudas que pueden dar, se prevé que sean de 1.500 euros por vehículo pesado, 750 por vehículo ligero y 25 céntimos por litro, que por lo menos algo valdrá, pero si al final hubiera algún problema con estas ayudas, entonces habría que hablar de algo más serio", sostiene Raya.

Afectará al consumidor

Ante la pregunta de si cree que esto acabará afectando también al consumidor, contesta que "sí, por supuestísimo. Todo esto, en la cadena de suministro cada uno lo va repercutiendo al siguiente". Aclara así: "Primero [afecta de] las petroleras a la naviera, la naviera a nosotros [los transportistas], nosotros a los clientes, los clientes a los ciudadanos", esa es la cadena de suministro. "Al final pagamos todos", señala. Sobre si ya está afectando a los precios finales contesta: "Ya me imagino que se tiene que estar notando, porque los transportistas no podemos estar aguantando estas subidas una detrás de otra". En ese sentido, aclara que en términos de beneficios para su colectivo es algo "que se sabe a final de mes, a final de año, pero que estas cosas no son buenas para los negocios es muy fácil de ver".

"Imagínate con los constructores, que hayan dado ya sus presupuestos y que ahora suba el flete marítimo, subirá el transporte, cuando ya tienes el presupuesto dado al cliente", comenta el presidente de la asociación, "con los márgenes con los que se trabajan, pues ya me puedes contar cómo nos quedamos todos". Esto afecta "incluso a los contratos públicos que tenga la Administración, por ejemplo, la recogida de basuras, los camiones van con combustible. Pues tendrán que poner la cláusula de extracción del combustible y dependiendo del precio del combustible lleva un recargo o lleva otro", especifica Raya.

Posibles parones en la isla

Sobre si cree que podría haber paros en Ibiza también comenta: "Esperemos que no, porque estamos al principio de la temporada, a ninguno nos gusta parar y menos por problemas de estos". A nivel histórico, recuerda que "sí que es verdad que el último paro que se hizo hace veinte años fue cuando el gasoil alcanzó el euro, pero es que veinte años después el gasoil va a llegar a los dos euros", manifiesta. "Algo tendremos que pensar también los transportistas de aquí a ver qué hacemos, si no parar, por lo menos mirar de manifestarnos".

"Lo que no puede ser es que nosotros seamos el eslabón más débil y si no lo quiere hacer un transportista... tendrá que terminar, esto se va a acabar", sostiene Raya. "Esto se va a acabar porque tenemos una serie de problemas que no son solo el precio del combustible".

Los problemas de los transportistas

Raya enumera los problemas de los transportistas como serían "el precio del combustible y el suelo industrial, es que no hay parque industrial, los polígonos están que no cabemos...". "Hace cinco o seis años que soy presidente de la asociación y siempre ha sido lo mismo. El tema de tener suelo industrial, el tema de tener centro logístico, el tema de tener apartamentos, el tema del tacógrafo, el tema de los conductores... se van sumando problemas, pero no se va restando ninguno y ese es el problema principal", considera Raya.

"Siempre lo he dicho, y es que cuando hablamos entre nosotros, los transportistas, asumimos que no se está ahí por el dinero que se gana, se está más por vocación de servicio que no por el beneficio, pero sí que es verdad que los que lo hacemos toda la vida, que nos gusta, que hacemos lo que haga falta para poder cumplir con el cliente y son cosas que hay quien te lo agradece y quien no te lo agradece, tiene que haber gente para todo", asume el presidente de la asociación.

"Al final, el transporte es lo que mueve el mundo, si no hay transporte, no vienen barcos, ni camiones, ni mercancías, ni suministros, es que se le hace muy poco caso al transporte y tiene mucho que ver en que todo funcione", reivindica Raya: "Desde la asociación nos gustaría que los problemas cada día sean menos, no más".