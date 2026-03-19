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El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza

Quienes caminaban por Platja d'en Bossa se encontraron con una morena de cerca de un metro, cerca de los apartamentos Jet

Imágenes del animal muerto en la orilla

Imágenes del animal muerto en la orilla / D.I.

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Ibiza

Quienes paseaban este jueves por la mañana la orilla de Platja d’en Bossa, a la altura de los apartamentos Jet, se han topado con una escena tan insólita como impactante: una morena de aproximadamente un metro de longitud yacía sobre la arena, a escasos metros del agua.

El hallazgo ha causado una enorme sorpresa entre quienes caminaban por la zona, poco acostumbrados a encontrarse tan de cerca con un animal de aspecto tan feroz. Su cuerpo alargado y oscuro, junto a su cabeza afilada y la boca abierta, ofrecían una imagen imponente que no ha pasado desapercibida.

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