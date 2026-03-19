El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza

Quienes paseaban este jueves por la mañana la orilla de Platja d’en Bossa, a la altura de los apartamentos Jet, se han topado con una escena tan insólita como impactante: una morena de aproximadamente un metro de longitud yacía sobre la arena, a escasos metros del agua.

El hallazgo ha causado una enorme sorpresa entre quienes caminaban por la zona, poco acostumbrados a encontrarse tan de cerca con un animal de aspecto tan feroz. Su cuerpo alargado y oscuro, junto a su cabeza afilada y la boca abierta, ofrecían una imagen imponente que no ha pasado desapercibida.