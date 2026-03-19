Infraestructuras en Ibiza
Zonas peatonales, 8 kilómetros de carril bici y 'coliving' para jóvenes: 15 millones de euros de inversión en el plan 'Ibiza habita'
El plan urbanístico 'Ibiza Habita', aprobado por el Ayuntamiento de Vila con votos favorables de PP y Vox, contempla la construcción de ocho kilómetros de carril bici y la regeneración de zonas peatonales y residenciales
El PSOE reconoce la importancia del plan y asegura que lo estudiará, pero señala que contiene contradicciones respecto a la política real que desarrolla el Consistorio, especialmente en movilidad y carriles bici
El pleno del Ayuntamiento de Eivissa ha aprobado esta mañana, en sesión extraordinaria, el Plan de Actuación Integrado de la ciudad, conocido como ‘Ibiza Habita’ y presentado a la Convocatoria para la asignación de Senda Financiera Feder a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, en el Marco del Desarrollo Urbano Sostenible y con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La propuesta ha contado con los votos favorables de PP y Vox, mientras el PSOE se ha abstenido.
El plan, un ambicioso programa de desarrollo urbano, prevé una inversión en la ciudad de casi 15 millones de euros entre 2026 y 2029, de los que casi nueve millones (8,97 millones de euros, concretamente) proceden de fondos europeos. Rubén Sousa, edil de Fondos Europeos (entre otras materias), ha señalado que se trata de la mayor línea de financiación obtenida en una sola convocatoria por este Consistorio y que el plan “solventa problemas del pasado y del presente, pero también del futuro” porque se implementará hasta el año 2029.
Este proyecto, el único junto al presentado por Menorca que recibe el 100% de la subvención solicitada, ha recalcado Sousa, se desarrollará “con una distribución de la inversión del 24,1% en 2026, del 31,6% en 2027, del 25% en 2028 y del 18,3% en 2029”.
Apoyo de Vox con peros
Vox aprobó la propuesta, según Héctor Rubén Andrés, edil de Vox, por tratarse de “un conjunto total de medidas que hay que aprobar en bloque, porque, si se aprobasen por puntos, alguna de ellas quizás no las apoyaríamos, dados los tintes que tienen de agenda 2030”. En esa decisión pesan más “las ayudas que vienen bien a los vecinos de la ciudad” que la ideología de su formación, que abomina de todo lo que huela a ecologismo.
Para el socialista Pep Tur, el documento, “importante por la sociedad de Ibiza, tendría que servir de guía para tener una idea de ciudad, pero en este caso esconde algunas contradicciones de peso”, además de mantener “numerosos errores”, de los que ya advirtió su partido cuando “en octubre de 2024 se aprobó en el pleno la agenda urbana de Ibiza 2030, un documento fundamental” para el desarrollo de este Plan de Acción Integral: “Ya en aquel momento señalamos que se trataba de un texto mal construido, con numerosos errores y que mostraba un plan de acción que, en muchos aspectos, contradecía lo que realizaban con sus políticas reales”, ha subrayado Tur.
"Casi tres años después de que llegaran a este Ayuntamiento, la ciudad de Ibiza tiene menos metros de carriles que cuando llegaron"
Entre esas contradicciones, Tur destaca que pese a que se afirme en el plan el interés del Consistorio por fomentar los carriles bici, “casi tres años después de que llegaran a este Ayuntamiento, la ciudad de Ibiza tiene menos metros de carriles que cuando llegaron si atendemos a proyectos directamente impulsados por ustedes”. Además, estima que “la imagen que se quiere transmitir respecto a los aspectos de movilidad tampoco casa muy bien con los macro aparcamientos proyectados, que no harán más que aumentar la congestión de vehículos que tanto critican en dos barrios de la ciudad”.
Aun así, Tur reconoce que se trata de un documento “importante” que los socialistas “estudiarán con mucho de interés, porque tiene muchas cosas por definir y que habrá que debatir más adelante mediante mociones de control”.
Cuatro grandes proyectos
El objetivo del Plan de Actuación Integrado es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía “a través de infraestructuras sostenibles, regeneración urbana, acceso a vivienda e inclusión social. El propósito es “revitalizar los barrios y reducir la desigualdad socioeconómica, priorizando actuaciones en las zonas con mayor necesidad”, se señala en el documento, que contempla cuatro grandes proyectos y un total de 15 actuaciones hasta 2029.
En el bloque de movilidad sostenible y regeneración urbana, prevé la construcción de ocho kilómetros de carril bici en tres tramos en es Gorg, Sant Jordi-Perséfone y Can Cantó, así como la renovación de Vara de Rey (en su cabecera norte y en la calle Vicente Cuervo) y la plaza del Parque. Además, apuesta por la digitalización de 30 pymes para impulsar el comercio local y la regeneración de la zona peatonal y de 126 metros del paseo de ses Figueretes “para acometer mejoras en su accesibilidad y seguridad”, así como adecuar la zona peatonal de la calle Carles Roman Ferrer.
Prevé la construcción de ocho kilómetros de carril bici en tres tramos en es Gorg, Sant Jordi-Perséfone y Can Cantó, así como la renovación de Vara de Rey
En el bloque de vivienda, plantea el “coliving para jóvenes” en Dalt Vila mediante “el cambio de uso de un equipamiento existente a uso residencial y transformando un espacio municipal actualmente inutilizado”; la rehabilitación de dos viviendas para alquiler social en Dalt Vila y de otras dos en sa Penya, y la construcción de 15 viviendas para jóvenes en la avenida Isidor Macabich.
También propone la rehabilitación y acondicionamiento de edificaciones para las asociaciones de vecinos con el fin de crear nuevos inmuebles multiusos que se situarán en los barrios de Platja d'en Bossa y ses Figueretes, la construcción de “un parque intergeneracional en Cas Serres”, el desarrollo de un espacio deportivo inclusivo en el paseo Joan Carles I, y la “renaturalización de la ciudad”, con la rehabilitación del espacio multifuncional Can Tomeu para “fomentar la actividad física, la convivencia y la conexión con la naturaleza”, y la creación de más de 15.000 m² de zonas verdes y pasillos ecológicos que actualmente carecen de vegetación y sombra.
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