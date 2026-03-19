Ibiza necesita soluciones habitacionales: Pimeef propone medidas ante los asentamientos ilegales y la falta de vivienda digna

La vivienda es la razón principal por la que, feria de trabajo tras feria de trabajo, siguen quedando vacantes disponibles en la mayoría de empresas de Ibiza. Para solucionarlo, Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, considera que la solución principal pasa por "acabar con el intrusismo y la economía sumergida" que existe en el mercado del alquiler de viviendas. "No puede ser que alguien esté pagando por una habitación 600, 700, 800 euros y ese dinero no esté en ningún sitio. No se puede tener un contrato de alquiler de 1.500 euros y que se estén realquilando habitaciones", critica. Mientras se mantenga esta economía sumergida, insiste en que el acceso a un alojamiento digno seguirá siendo uno de los principales frenos para atraer y retener trabajadores.

Por otro lado, y ante el próximo desalojo de un asentamiento ilegal en Ibiza —el que se encuentra entre el estadio de la UD Ibiza y el segundo cinturón de ronda el 29 de abril— apunta que también deben aplicarse medidas para quienes hoy residen sin control en el campo. En este caso, se muestra a favor de habilitar espacios que faciliten donde descansar, tener luz, ducharse o disponer de aire acondicionado: "Falta un espacio digno en el que un trabajador pueda caer en Ibiza el uno de abril y, si tiene que marcharse el 30 de octubre, pueda hacerlo tras diez meses trabajando dignamente".