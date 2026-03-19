Ibiza encabeza el 'ranking' de precios del alquiler turístico en España

Ibiza volverá a situarse en verano de 2026 como el destino más caro de Baleares en el mercado del alquiler vacacional, con un precio medio de 551 euros por noche, según un informe de la plataforma de alquileres Holidu. La isla se coloca por delante de Menorca, con 387 euros, y de Mallorca, con 379, en un contexto en el que, pese al aumento del coste de vida, la mayoría de los anfitriones en España no prevé aplicar grandes subidas.

La encuesta del portal señala que el 52% de los propietarios y gestores no contempla elevar los precios este año. Entre quienes sí prevén hacerlo, la mayoría habla de incrementos contenidos: un 28% subirá hasta un 3% y un 27% lo hará entre un 4% y un 5%. Unos incrementos derivados de los costes en suministros como la luz, además de la limpieza y el mantenimiento.

De esta forma, el mercado español mantiene una tendencia de estabilidad general, con un precio medio de 200 euros por noche en verano, una cifra inferior a la registrada en países como Suiza, con 240 euros, o Grecia y Austria, ambos con 220. Sin embargo, dentro de España, Baleares continúa destacando como la comunidad con los importes más elevados, con Ibiza a la cabeza.

Precios en otros destinos

Frente a los precios baleares, otros destinos españoles se sitúan notablemente por debajo. En la Península, la Costa Blanca y la Costa de la Luz rondan los 210 euros por noche, mientras que Andalucía se mueve cerca de la media nacional, con 201 euros. Las tarifas más económicas para la temporada alta se encuentran en Canarias, donde Tenerife y Fuerteventura alcanzan los 134 euros, Gran Canaria se sitúa en 129 y La Palma y La Gomera bajan hasta 104 y 90 euros, respectivamente.

Pese a este escenario, las perspectivas del sector son favorables. El 96% de los anfitriones espera una ocupación estable o al alza en 2026, lo que apunta a una campaña de verano sólida. Para destinos concretos o fechas muy demandadas, la recomendación es reservar con más de seis meses de antelación.

La directora de Holidu para Iberia, Paula Martínez, señala que los anfitriones están ajustando los precios “con cautela” pese al aumento de costes y añade que el sector sigue muy pendiente de la evolución de la demanda y de la competitividad.

La encuesta se realizó entre el 3 y el 17 de febrero de 2026 entre 2.519 anfitriones y gestores de España, Italia, Francia y Alemania, de los que 513 correspondían al mercado español. Los precios medios por noche se obtuvieron de la base de datos de Holidu en enero de 2026 para estancias de entre dos y ocho personas durante la temporada alta, de junio a septiembre.