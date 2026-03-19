Ibiza dispara sus ayudas a las asociaciones de vecinos

El Ayuntamiento de Ibiza ha reforzado su compromiso con la atención sociosanitaria y con el tejido asociativo del municipio con dos acuerdos aprobados esta semana. Por un lado, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, firmó ayer en la sede de la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiüses un convenio de colaboración que contempla una subvención nominativa de 30.000 euros para 2026. Por otro, la Junta de Gobierno Local dio luz verde al incremento de la partida destinada a las asociaciones vecinales, que pasa de 115.000 a 165.000 euros.

La aportación municipal a la Plataforma Sociosanitaria supone un aumento de 5.500 euros respecto a 2025, cuando ascendió a 24.500 euros. Según destacó el Consistorio, esta colaboración permitirá seguir impulsando proyectos esenciales de apoyo y atención a las personas más vulnerables.

“Seguimos trabajando por una ciudad más justa, inclusiva y con mejor calidad de vida para todos”, manifestó Triguero tras la firma del convenio, en la que también estuvo presente la segunda teniente de alcalde y responsable del Área Social del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster.

En la misma Junta de Gobierno Local celebrada el pasado lunes, el Ayuntamiento aprobó además aumentar en un 43,5% la dotación para subvenciones dirigidas a las asociaciones vecinales del municipio. El equipo de gobierno justifica esta medida en su voluntad de reforzar el tejido asociativo y respaldar a las entidades que contribuyen a dinamizar la vida en los barrios.

El alcalde explicó que este incremento responde también a las peticiones trasladadas por los vecinos durante los encuentros del programa ‘Alcalde más cerca’, una iniciativa que se desarrolla periódicamente en distintos barrios de la ciudad para recoger de primera mano las necesidades y propuestas de los residentes.

La última sesión de este programa tuvo lugar el pasado jueves en el Patronato de Deportes, donde Triguero y varios concejales mantuvieron un encuentro con vecinos de Can Misses.