Orlando Debárbora, médico jubilado: "Las jornadas de guardia larguísimas han sido un drama para mi salud y mi vida familiar"

"En sitios como Ibiza y Formentera, y prácticamente en todas las Baleares, los médicos exceden con mucho las recomendaciones de salud laboral y las recomendaciones del Estatuto Marco, que es la norma que rige las profesiones sanitarias", explica David Fernández, médico del 061 y portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en Ibiza, durante la cuarta jornada de huelga de médicos del mes de marzo.

En esta ocasión, todas las generaciones de profesionales se encuentran a las puertas del Hospital Can Misses, donde el sindicato ha convocado la segunda concentración de esta semana, a la que asisten medio centenar de sanitarios, bajo el lema 'Sin médicos no hay sanidad'. Lo reivindica el residente (MIR) Jorge García, cuando señala que "sin condiciones dignas hoy no habrá médicos de calidad en el futuro". Lo demanda también el médico jubilado Orlando J. Debárbora cuando responde que las "jornadas de guardia larguísimas" han sido "un drama" para su salud y vida familiar. "He trabajado en Can Misses desde los 90 y éramos seis en aquella época. La población empezó a crecer y en circunstancias extraordinarias hice hasta 13 guardias; y en una guardia llegué a hacer 13 operaciones de todos los colores", explica con un micrófono a las puertas del hospital.

Esta es la novena jornada de huelga desde que el Ministerio de Sanidad firmó con Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF el Estatuto Marco el pasado 26 de enero. Se hizo sin el apoyo de los sindicatos médicos, por lo que los profesionales siguen reclamando su propio estatuto. De momento, no tienen respuesta de Sanidad, por lo que repetirán la huelga en tres ocasiones más (del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio): "La llamada que estamos esperando todos los médicos de España para volver a negociar en serio nuestras condiciones laborales no se está produciendo", critica Fernández ante los medios.

Profesionales desolados y desbordados

Los profesionales exigen, entre otras cuestiones, que se acabe con las guardias de 24 horas y la sobrecarga laboral: "Los médicos hacemos más de 45 horas semanales de forma recurrente. Estas son las que propone el nuevo Estatuto, y aquí ya las estamos vulnerando. ¿Qué esperanza podemos tener si por necesidades del servicio nos pueden hacer trabajar por encima de esas 45 horas?", denuncia Fernández.

El Estatuto firmado no acaba de impedir que las jornadas sobrepasen lo que es un día. Aunque mantiene que una jornada ordinaria no puede superar las 12 horas, prevé ampliaciones excepcionales de hasta 24 horas. Del mismo modo, las guardias para las que se fija un máximo de 17 horas también podrán alcanzar estos tiempos en supuestos excepcionales, como los puestos de difícil cobertura.

"¿Qué esperanzas podemos tener en unos gobiernos que han tenido sobre la mesa las demandas del colectivo médico, representado por la FEMS, con dos años de negociaciones y reuniones informales y un año de negociación con el resto de los sindicatos que representan a las profesiones sanitarias y no han tenido a bien arreglar dos de nuestras reivindicaciones fundamentales?", lamenta el portavoz.

Fernández recuerda que se pide una reorganización de su jornada laboral, que sea de 35 horas semanales "como la de cualquier otro empleado público" y un capítulo sobre cómo se cubre el resto de la atención continuada, algo que debe negociarse con quienes están a pie de cañón, los médicos. "En lugares como Ibiza te reúnes con cualquier compañero que tenga un mínimo de gestión y te manifiestan desolación y sentirse desbordados, porque la población crece y los médicos decrecen", reprocha.

La mejor atención depende de la reorganización del trabajo

También reivindica la necesidad de que se reconozca su formación y su experiencia, y que no se les sustituya: "No queremos que a las enfermeras les pasen competencias médicas. Nosotros somos los que estamos habilitados para diagnosticar y tratar a un paciente". Fernández recuerda que los médicos son quienes tienen la seguridad clínica para atender a las personas: "Porque estamos acostumbrados a asumir la responsabilidad jurídica que hay tras cada acto médico".

Por este motivo, considera imprescindible que la sociedad entienda los motivos de esta huelga: "La mejor atención para los pacientes solo la daremos si nos permiten dar un paso adelante y reorganizar nuestro trabajo". Hace así un llamamiento para que la población apoye estas movilizaciones: "Os jugáis mucho porque, si no conseguimos dar este paso, nuestra previsión es que la sanidad pública tal y como la habéis conocido va a desaparecer".