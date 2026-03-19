Los pescadores furtivos de Ibiza, un grave problema en la Reserva Marina de Formentera

Los pescadores furtivos de Ibiza son uno de los principales problemas para la Reserva Marina de Formentera. Así se puso de manifiesto en la reunión celebrada este miércoles 18 de marzo entre representantes del Govern balear, el Consell de Formentera, la Cofradía de pescadores y el sector recreativo, con la participación, entre otros, del director general de Pesca, Toni Grau; la consellera de Sector Primario, Belén Palerm, y miembros de la Associació de Pescadors, de la cofradía y de los pescadores recreativos. En el encuentro también se trataron la posible ampliación de la reserva, la vigilancia, el equilibrio entre pesca profesional y recreativa y la implantación de la declaración obligatoria de capturas. Todo ello figura en el acta oficiosa elaborada por Pamela Spitz, de la asociación de pescadores recreativos, que recoge el contenido de la reunión.

El problema del furtivismo centró buena parte de la preocupación expresada durante el encuentro. Según se expuso, desde hace años se detecta la presencia reiterada de submarinistas llegados desde Ibiza que entran en aguas de Formentera atraídos precisamente por el efecto de la reserva: más biomasa y una mayor concentración de peces. La paradoja, planteada en la reunión, es que la protección del entorno acaba convirtiéndose en un reclamo para quienes lo explotan de forma ilegal.

Iván Pérez Marí, de la Cofradía de Pescadores, tomó la palabra sobre esta cuestión. Desde hace tiempo, explicó, "se sabe quiénes son algunos de esos furtivos", pero sorprenderlos en el momento y reunir pruebas suficientes resulta mucho más complicado. Mientras tanto, los pescadores locales salen a faenar y se encuentran con menos pescado. La administración admitió que los recursos de inspección son limitados y que "no se puede poner un guardia en cada cala", aunque aseguró que se están reclamando más efectivos.

De la reunión salió el compromiso de reforzar la vigilancia en los puntos y en las épocas más sensibles, además de activar de forma más clara la colaboración del sector local como primera línea de alerta, según el resumen de Spitz. La idea es concentrar la inspección donde el problema es más recurrente y mejorar la coordinación para que los avisos de profesionales y usuarios habituales del litoral sirvan para una respuesta más rápida. Pérez Marí defendió que denunciar estas prácticas "no es una delación", sino una forma de proteger un patrimonio común, y lamentó que hasta ahora hayan sido sobre todo los profesionales quienes han sostenido casi en solitario esa labor de aviso.

En ese punto, el debate también dejó clara la diferencia entre la situación de los pescadores profesionales y la de los recreativos. Los primeros dependen directamente del mar para vivir y soportan el impacto económico de la reducción de capturas y de las restricciones. Los segundos, se planteó en la reunión, no deben ser equiparados al furtivismo si cumplen las normas, aunque también se les reclamó implicación en la defensa de la reserva y en el respeto a tallas, cupos y zonas autorizadas. Aunque se recordó que el foco principal de las medidas no son los recreativos locales, sino el furtivismo y las malas prácticas, puntualiza Spitz. Además, los representantes de los pescadores recreativos expresaron que para muchos, la pesca "es una actividad de ocio y tradición, a menudo limitada a pocas salidas al año", por lo que, en términos de volumen de capturas no son la principal presión sobre el recurso.

Los problemas de la aplicación para declarar las capturas

La reunión abordó igualmente la implantación de la aplicación PescaREC para declarar las capturas de la pesca recreativa. En el acta se recogen dudas sobre su funcionamiento, la brecha digital y las dificultades que puede generar entre usuarios de más edad o menos familiarizados con la tecnología. Otro problema es, según se expresó, que el listado de especies es demasiado extenso e incluye muchas que no se capturan en Formentera, lo que "complica la selección y genera confusión", según los representantes de los pescadores recreativos.

El director general de Pesca señaló que con esta aplicación no se pretende revelar los “puntos secretos” de cada pescador; por eso el sistema trabaja con cuadrículas amplias, no con coordenadas precisas. El foco está en la información agregada (zonas, especies, esfuerzos de pesca) para análisis de gestión, destaca el acta oficiosa del encuentro.

En cualquier caso, esa obligación ya está en vigor desde el 10 de enero de 2026 y alcanza a los pescadores de recreo con licencia, que deben registrar y notificar diariamente sus capturas mediante la aplicación oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El sistema permite además que esa gestión la haga un representante autorizado, una posibilidad relevante precisamente para quienes tengan más problemas con el uso del móvil o con la tramitación digital. PescaREC refuerza así la trazabilidad y el control de la actividad recreativa, un aspecto que en Formentera se considera cada vez más ligado a la vigilancia efectiva del litoral y a la protección real de la reserva frente a la presión furtiva.