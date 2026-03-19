La Fundación La Caixa destina más de un millón de euros a proyectos sociales, cuatro de ellos en Ibiza

La Fundación La Caixa destinará más de un millón de euros a 37 proyectos sociales seleccionados en la convocatoria de proyectos sociales Islas Baleares 2025, entre ellos, cuatro iniciativas en Ibiza, que representan el 10,8% del total y permitirán atender a 700 personas en situación de vulnerabilidad en la isla.

La resolución de la convocatoria se presentó este jueves en CaixaForum Palma. En conjunto, los proyectos escogidos en Baleares alcanzarán a 15.636 personas con la participación de 197 profesionales y 279 voluntarios.

La convocatoria tiene como objetivo promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, con proyectos centrados en tres grandes ámbitos de actuación: discapacidad, trastorno mental o enfermedad, que concentran el 51,4% de las iniciativas; pobreza e inclusión social, con el 43,2%; y personas mayores, con el 5,4% restante.

Además, buena parte de los programas seleccionados se enmarcan en líneas de actuación como la inserción sociolaboral, el acceso a recursos residenciales temporales, la convivencia intercultural, la promoción de hábitos saludables y la gestión emocional, la prevención de las violencias y las adicciones, la cultura como herramienta de inclusión social y la inclusión digital.

Una de las novedades de esta edición es el incremento del importe inicial que recibirán las entidades al firmar el convenio, que pasa del 80% al 90% de la ayuda concedida.

Durante la presentación, la directora de Colaboraciones y Alianzas para el Impulso Social de la Fundación La Caixa, Sandra Blanch, subrayó el compromiso de la entidad con las personas en situación de vulnerabilidad y destacó el papel de las organizaciones sociales en la atención de necesidades específicas en cada territorio.

En el acto también intervino una de las entidades ibicencas con proyecto seleccionado: la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de les Illes Balears, que desarrollará en Ibiza el servicio residencial de alta intensidad Sant Llorenç. Esta iniciativa ofrece atención especializada a personas con discapacidad intelectual y graves problemas de conducta con el objetivo de fomentar su autonomía y bienestar.

Por municipios, los cuatro proyectos seleccionados se reparten entre Ibiza, con tres iniciativas, y Sant Joan, con una. A la convocatoria balear se presentaron 99 iniciativas de entidades sociales de distinta dimensión. Finalmente, se seleccionaron 37 proyectos.

La Fundación La Caixa recordó además la trayectoria de este programa, que en 2024 cumplió 25 años. Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado 532 proyectos en Baleares, con una aportación acumulada de 11,5 millones de euros y 138.455 personas atendidas. En el conjunto de España, en ese mismo periodo, se han promovido más de 24.600 proyectos, con un presupuesto global superior a 530 millones de euros y alrededor de 10,5 millones de beneficiarios.