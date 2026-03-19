El problema de la vivienda y el relevo generacional agravan la falta de trabajadores en Ibiza

"Hay carencia de mano de obra cualificada en casi todos los sectores y hay muchas realidades y culpas de por qué pasa esto", afirma el presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo. Esta situación vuelve a ponerse en evidencia después de que varios municipios hayan celebrado sus ferias de empleo y de que en ellas hubiera más vacantes que candidatos para cubrirlas. La falta de personal se nota principalmente en los puestos para la temporada y, en concreto, en los negocios de restauración y hostelería, que esperan llegar al inicio del verano "con las plantillas a tope".

Sin embargo, el problema va más allá del sector servicios, según advierte Rojo. La falta de vivienda, la evolución del tejido empresarial con el paso del tiempo y la ausencia de relevo generacional han alterado una dinámica que fue habitual durante años: el trasvase de trabajadores de otros sectores hacia la hostelería.

"Antes, los albañiles trabajaban en invierno en la obra y en verano eran cocineros en un hotel. Ahora esto se ha estabilizado y prácticamente la mayoría de trabajadores industriales, como carpinteros, herreros, instaladores eléctricos o fontaneros, entre otros muchos, mantienen una actividad bastante estable todo el año, por lo que no hay esa desviación hacia el sector servicios como había años atrás", indica Rojo.

Esto ocurre mientras el personal está cada vez menos cualificado, algo que puede deberse a dos razones. Por un lado, la rápida evolución de los empleos, como en el caso de los mecánicos: "Hace 15 años eran mecánicos de tuerca y tornillo y ahora es todo electricidad. Deben estar más formados porque las nuevas tecnologías han aterrizado en todos los sectores", valora Rojo.

Mayor rendimiento económico y menos esfuerzo

Por otro lado, han cambiado las expectativas laborales: "Hay muchos oficios en los que ya no se trabaja en una empresa y se va progresando". En Ibiza se da el caso de que, si un trabajador quiere optar por el mayor rendimiento económico, "puede pasar de llevar una furgoneta de reparto a ser conductor de taxi o a trabajar en una cocina o en la obra", apunta Rojo.

Esto afecta especialmente a los sectores en los que no hay relevo generacional, como el del transporte, donde la edad media de los conductores profesionales de camión o autobús "está por encima de los 55". De hecho, Rojo menciona el caso concreto de la nueva contrata del servicio de autobuses de la isla: "Alsa anunció que traía 40 chóferes peruanos porque no encontraba conductores en España dispuestos a trabajar en Ibiza".

A esto se suma el hecho de que los trabajos más duros a nivel físico —como la construcción—, se cubren principalmente con población inmigrante. Rojo cita también a los albañiles de obra: "Cuando en Ibiza se dejó de tener la figura de albañil local —ese maestro de obras que iba enseñando a los novatos, que luego acababan siendo oficiales en las propias empresas—, se dejaron de hacer paredes de piedra y, desde hace más de 20 años, quienes las hacen son trabajadores magrebíes que se han formado en esos oficios y son profesionales". Según recuerda, esto ocurrió porque muchos de esos albañiles pasaron a ser camareros en un hotel o en la playa, donde "ganaban más".

Menos candidatos y más temporalidad

Esta realidad se extiende ahora a todos los sectores. Se ha visto este martes en el caso de los taxistas —186 candidatos para cubrir más de 200 plazas— y lo reflejan las ferias de ocupación que se han celebrado este mes en Vila, Santa Eulària y Sant Antoni. En ellas se han ofertado más de 3.400 plazas y han faltado candidatos para, al menos, un millar de ellas, tirando a la baja.

Esta cifra da una idea, pero "podría ser incluso peor", considera Rojo: "Podría darse el caso de que las personas que se han presentado ya tienen trabajo pero están buscando algo mejor". Independientemente de ello, apunta que la Pimeef trabaja con los datos que presentan las empresas adheridas a la federación, y en ellas coincide un patrón: "Las empresas que están abiertas todo el año tienen plantillas relativamente estables". En este modelo, los fijos discontinuos son "la base" de la mayoría de empresas y suelen repetir en su puesto, en parte debido al esfuerzo empresarial por mejorar sus condiciones económicas y facilitar la conciliación familiar.

A pesar de ello, hay jóvenes para los que estas facilidades no son suficientes y que prefieren optar por la temporalidad: "No quieren estar trabajando once meses y medio al año. Prefieren trabajar ocho, ganar en ellos lo que cobrarían en doce y disfrutar los otros cuatro". Según señala, detrás de esta situación está la falta de vivienda, ya que, ante la imposibilidad de acceder a una, no se crea la necesidad de tener unos ingresos fijos cada mes para asumir, por ejemplo, una hipoteca. "Es la locomotora que tira de todos los problemas", critica, y sentencia que la dificultad de acceder a una vivienda a precio asequible, "está lastrando a gran escala todos esos problemas sociales, que van uno detrás de otro".