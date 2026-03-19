Escandalo por los precios de vivienda en Ibiza: Una habitación por 3.000 euros más un mes de fianza

El precio del alquiler de habitaciones en Ibiza sigue dejando cifras alarmantes. Una de las ofertas más llamativas se encuentra cerca de la discoteca Pacha, donde una vecina de Ibiza, que lleva tres meses buscando piso, se ve obligada a negociar el alquiler en un grupo de difusión de Telegram.

Conversación en Telegram / DI

Según su testimonio, la joven encuentra un anuncio en el que se ofrece una habitación por 3.000 euros. Tras mantener una conversación con el arrendador, este justifica ese precio porque el piso "es todo muy nuevo" y porque es la primera vez que lo alquila por ese importe. Además, añade que a ese importe se le debe de sumar una fianza proporcional a un mes y que en verano "es otro precio".

Tras la negativa de la interesada, le llega a ofrecer otra habitación alternativa por 2.000 euros mensuales. También se plantea la posibilidad de habitaciones compartidas, pero "solo disponible para chicas". Finalmente, la joven zanja la conversación señalándole que "se puede encontrar un piso entero en Ibiza por 3.000 euros", a lo que el anunciante le responde que "si lo tiene, créeme, yo soy el primero que lo alquilo".

Otras ofertas, todavía más exigentes

Tras el fracaso con este primer inmueble, la joven sigue buscando a través del mismo canal de Telegram, donde intenta encontrar una mejor opción que esté disponible. Sin embargo, en esta ocasión una de las ofertas se encuentra en la bahía de Sant Antoni, donde se anuncia una habitación doble en un piso recién reformado.

El anuncio destaca que la estancia dispone de cama de dos metros, televisión de 50 pulgadas y dos armarios. El inmueble cuenta además con cocina, piscina comunitaria y terraza con vistas al mar, y está situado a 20 metros de la playa. En este caso, los precios anunciados para abril son de 950 euros al mes para una persona y 1.450 euros para dos personas, con luz, agua, gas y wifi incluidos.

En Cala de Bou también se ofrece una habitación doble, disponible desde el 1 de marzo, con posibilidad de convertirse en triple y dirigida exclusivamente a mujeres. El precio es de 1.000 euros al mes por la habitación con cama doble, o de 1.500 euros mensuales si se comparte entre tres personas.

El anuncio señala que la vivienda dispone de aire acondicionado y wifi, y que se encuentra a 30 metros de la playa, con comercios y paradas de autobús cerca. Además, el anunciante indica que solo responde a personas educadas que se presenten primero y que "busca inquilinas con voluntad de compartir piso en un ambiente de buena convivencia".

En este contexto, no solo debes cumplir con los requisitos económicos para alquilar vivienda en Ibiza, sino también contar con habilidades sociales para poder encajar en las condiciones impuestas por los arrendadores.