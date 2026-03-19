¿Qué días te puede afectar la huelga en el aeropuerto de Ibiza si viajas en Semana Santa?

La huelga indefinida convocada en el servicio de asistencia en tierra (handling) de Groundforce en el Aeropuerto de Ibiza puede complicar los desplazamientos durante Semana Santa, especialmente en fechas clave de finales de marzo y abril.

El paro, anunciado por los sindicatos CCOO, UGT y USO, comenzará el viernes 27 de marzo, justo a las puertas del periodo vacacional. A partir de ese día, los trabajadores están llamados a secundar paros parciales todos los lunes, miércoles y viernes.

Días y horarios más conflictivos

Si tienes previsto volar en Semana Santa, estos son los momentos en los que podrías sufrir incidencias:

Días afectados: todos los lunes, miércoles y viernes desde el 27 de marzo en adelante

todos los desde el 27 de marzo en adelante Franjas horarias de paros: de 5 a 7 horas, de 11 a 17 horas y de 22 a 00 horas.

¿Qué problemas puedes encontrarte?

Groundforce presta servicio a una veintena de aerolíneas y es clave en la operativa del aeropuerto. Por eso, la huelga podría traducirse en:

Retrasos en vuelos

Cancelaciones puntuales

Problemas con la facturación y embarque

Equipajes sin procesar o entregados con demora

El impacto podría ser mayor al coincidir con un periodo de alta demanda como Semana Santa.

Motivo de la huelga

El conflicto se centra en la aplicación de las tablas salariales de 2026. Los sindicatos denuncian que la empresa está interpretando el convenio de forma unilateral para evitar aplicar una subida ligada al IPC.

Los trabajadores reclaman un aumento del 7,82%

La empresa plantea limitarlo al 4,58% en conceptos fijos

Las centrales consideran que esto supone incumplir la recuperación del poder adquisitivo pactada.

Recomendaciones si viajas

Para minimizar problemas: