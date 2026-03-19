Sant Josep, en Ibiza, celebra "el día más bonito del pueblo"

"Bon dia i molts d'anys, el tiempo está de maravilla", comenta un vecino a otro a las puertas de la iglesia de Sant Josep. En una mañana donde todo el campo de las afueras del pueblo ha florecido, se celebra el día del Sant Josep, que coincide siempre con el día del padre, y parece que nadie del pueblo se pierde la ocasión. A las once menos cuarto ya suenan las campanas de la iglesia y es difícil decir si hay un mayor aluvión de gente dentro o fuera.

Antes de entrar aún se pueden encontrar a los payeses del Grupo folclórico de Sant Josep de sa Talaia. Uno de los jóvenes balladors, Bartomeu Tur, cree que el día "es el más bonito del pueblo: se junta todo el mundo, hay misa, procesión y el ball pagès después". Señala que la mayoría de los del pueblo, desde pequeños, vienen a celebrar este día con sus abuelos, "lo más bello es que nos juntamos toda la familia, además hay mucha gente que se llama Josep, muy buen ambiente y mucha hermandad", sostiene este joven de 27 años que lleva 20 practicando ball pagès. Explica que el número de integrantes de su colla "va variando": "Tenemos a gente que estudia fuera, depende de la disponibilidad que estemos todos, pero, realmente, somos muchos". "Podéis desayunar antes [de la misa]", le indica una mujer antes de despedirse.

La entrada de la iglesia de Sant Josep. / Toni Escobar

Dentro de la Iglesia

Antes de las once de la mañana ya hay una multitud de personas de la tercera edad sentadas en los bancos de la iglesia, llenándolos casi todos. Todos van bien vestidos. Fulares, pañuelos y corbatas, chalecos y plumones para combatir el frío, rebecas azul cielo y rosa fucsia, faldas de encaje hasta el suelo, pantalones blancos prístinos, jerséis de marca, trajes azul marino, pendientes de coral, otros similares a los tradicionales rombos ibicencos, un broche con forma de orquídea plateado con cristales diminutos, un abrigo color crema de dios sabe qué animal, un bolso de crochet de lana verde apoyado contra el suelo del último banco, unas gafas de sol que reflejan la luz del interior de la iglesia...

El interior de la iglesia de Sant Josep durante la misa. / Toni Escobar

Bastante gente entra santiguándose, otra con cochecitos de bebé que se lo impiden: "Voy a ver si paso por ahí, que hay espacio", explica una de las que empuja el cochecito en el que va su nieta. Otra bebé sonríe en los brazos de su madre y pasa de abuela a abuelo y viceversa sin alterarse en ningún momento. Entran por las puertas de la sacristía los religiosos seguidos de la música de la colla, que anuncia el inicio de la misa. Llevan sus trajes tradicionales. Muchos y muchas son jóvenes, de no más de 25 años, además de niños y niñas. Un órgano y el coro son los que dan paso a los sacerdotes y al obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que entran, triunfales. En los palcos de la iglesia de Sant Josep hay varios curiosos que posan su mirada sobre el obispo e inspeccionan, a su vez, todas y cada una de las caras de la sala.

La misa del día de Sant Josep

Ni un mayor, por más que puedan flaquear las piernas, se encuentra sentado y destaca una mujer, casi en la entrada, que yendo en tacataca rechaza el asiento en el banco que le habían ofrecido, y no se sienta mientras la misa requiera de su postura erguida. Cuelgan del techo candelabros con velas ardiendo en su interior que se balancean levemente con el rápido paso de una de las payesas, con su pañuelo verde sobre sus hombros y otro dorado que le cubre el pelo, que intenta paliar el hecho de que llega tarde.

El obispo de Ibiza Vicent Ribas durante la misa. / Toni Escobar

Cuando empieza a hablar el obispo, todo el mundo se santigua y Ribas inicia su discurso saludando "a los obreros, a las mujeres de los obreros, a regidores, al alcalde de Sant Josep y al de Sant Antoni, al presidente del Consell, al alcalde de Binissalem, a la Guardia Civil, a la Policía Municipal, miembros de otros ayuntamientos de la isla, las agustinas...", y por descontado "a todos los Pepes, Pepas y a todos los papás en este día tan especial", celebra Ribas.

El obispo destaca en su discurso el "reloj de sol olor ocre, que lleva siglos aquí, en la fachada de la iglesia". Explica que en este día de Sant Josep, por las nubes que cubren el cielo, por el momento, no marca la hora. "Sin el sol no sirve de nada, solo para adornar, así es también nuestra vida, un reloj sin sol es igual que una persona sin dios", cree el obispo de Ibiza. El obispo hace referencia a las guerras como sufrimiento, destrucción, "este pueblo que sirve con fuerza, que iluminen y alegren al cielo, que no se haga la guerra". Además, le pide a Dios que interceda por todos los pueblos y que "los gobernantes sean hombres de paz, con corazón y justos como José".

Después, el obispo y el sacerdote les ofrecen la comunión a los asistentes que salen de la formación masticando con la boca cerrada. Suena la música tradicional y empiezan a salir las payesas. Una de ellas sonríe tímidamente, agradeciendo que se la deje pasar. Mientras, sigue el encendido de incienso que llena nuevamente la sala de un olor que muchos no habrán podido notar hasta el momento por el constipado que tapona sus narices. Al final, suena el "daos la mano", del obispo, y todos lo hacen, se abrazan o besan, salvo dos señores serios, que asienten con la cabeza, solamente, con sus manos en la espalda, y transmiten, de alguna manera, la misma hermandad.

Los farolilleros saliendo de la iglesia. / Toni Escobar

A la salida de la iglesia

Francesc Ribas, ataviado de caballero de la orden del Temple, sostiene la bandera blanca y negra con cruz roja sobre su hombro derecho. "¡Pueden salir!", exclama Ribas. "Ni caso", le sonríe cómplice a su interlocutor cuando ve que nadie de la iglesia sale a su orden: "Esperan la avalancha", acaba de bromear. Dos niños salen con los farolillos hacia afuera, con la procesión van varios payeses llevando una de las imágenes, mujeres a la virgen María y otros muchos asistentes cargan sobre sus hombros el resto de las imágenes.

Un joven payés riéndose al salir de la iglesia. / Toni Escobar

Un niño que aún no sabe andar del todo bien está practicando con su madre a la salida de la misa y se tambalea constantemente por los escalones, sin llegar a caer del todo. Otra niña, acabada la misa, le pregunta a su abuela: "¿Ya se ha acabado?". La abuela, escueta, responde que "sí". Salen y les espera el escenario, aun sin músicos, y las calles, plagadas de gente. La procesión baja por la calle principal del pueblo y antes de llegar a la intersección, gira a su izquierda y vuelve a subir en dirección a la iglesia. Las campanadas no dejan de repicar en ningún momento desde que salen, la campana impulsada por un hombre en el campanario de la iglesia.

Al fin, sale el sol y los asistentes ya pueden hacer uso del reloj de la iglesia, que marca las 12 del mediodía. Tras la vuelta de la procesión, una pareja empieza el ball pagès, pero a destiempo, pues son los únicos en bailar y acaban por acompañar a las estatuas durante el resto de su travesía hacia el interior de la iglesia. "Ahora vuelven a salir", le dice un hombre a su mujer ante su clara cara de decepción. Otro niño quiere irse por la ausencia los bailarines, pero su padre le consuela: "Ahora salen, un momento". Un hombre a su vecino: "¿Otra misa?, a lo que responde sarcástico el otro, "no, ya ha habido suficiente misa". Una mujer en silla de ruedas espera con una mueca impaciente. Hasta el gris conglomerado de nubes amenaza con llover encima de los asistentes si la colla no sale rápido.

Una formación de ball pagès en la entrada de la iglesia. / Toni Escobar

Finalmente, se oye la música de nuevo, como si supieran de la amenaza de las nubes. Los payeses salen en parejas, haciendo una ronda, y bailan y bailan, en diferentes formaciones, lo que queda de mediodía.