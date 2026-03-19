Cuerpos, objetos e ideas en la exposición de Ornaghi & Prestinari en Ibiza

La galería Parra & Romero inaugura este sábado en su espacio de Santa Gertrudis la exposición ‘Giunti (Juntas)’, la primera muestra individual en Ibiza del dúo italiano Ornaghi & Prestinari, integrado por Valentina Ornaghi y Claudio Prestinari. La exposición marca, además, el inicio de la colaboración entre la galería y los artistas.

Con base en Milán, Ornaghi & Prestinari desarrollan su trabajo conjunto desde 2009 y han construido una trayectoria destacada dentro de la nueva generación del arte italiano. Su práctica debe a referencias procedentes de la historia del arte, el diseño y la arquitectura, combinadas con el arte conceptual y la experiencia personal.

La muestra propone una reflexión sobre aquello que une, articula y sostiene las cosas, tanto en el plano material como en el afectivo. El propio título, ‘Giunti’, remite a juntas, uniones y puntos de contacto, pero también evoca cercanía, cuidado y reciprocidad.

Esa doble dimensión, a medio camino entre la estructura y el afecto, atraviesa buena parte de la obra del dúo, que durante años ha investigado la relación entre cuerpos, objetos e ideas, así como la forma en que estos se apoyan mutuamente. Su trabajo pone el foco en la historia de los materiales, las técnicas de producción y el valor del trabajo manual en una época marcada por la automatización.

Una mirada poética inspirada en Ibiza

La exposición dialoga también con el contexto de Ibiza, una isla cuya identidad se ha construido históricamente entre la separación y la conexión, entre el aislamiento y su vínculo constante con el continente. En ese marco, ‘Giunti’ adquiere una lectura espacial, simbólica y social.

Colle / Ornaghi & Prestinari

Entre las piezas incluidas figuran obras como ‘Teso’ y ‘Colle’, en las que objetos domésticos se mantienen en un equilibrio suspendido que evoca dinámicas de interdependencia propias de las relaciones afectivas. También destacan ‘Attaccaglie’, donde fragmentos de un cuadro permanecen unidos mediante herrajes dorados que subrayan sus vacíos, y ‘Unire’, una representación de unas tijeras sobre un lienzo compuesto por distintos retales cosidos entre sí.

A ello se suma una intervención específica en el espacio de la galería con las piezas ‘Nebbia’, una propuesta especialmente interesante con la que los artistas modifican la arquitectura expositiva y amplían el diálogo entre las obras y el lugar que las acoge. Con esta operación, la muestra no solo se despliega sobre el espacio, sino que actúa directamente sobre él, reforzando una de las ideas centrales del proyecto: la relación entre estructura, vínculo y transformación.

A través de materiales, estructuras y relaciones espaciales, Ornaghi & Prestinari plantean una mirada poética sobre la coexistencia, en la que la conexión no elimina la tensión, sino que la sostiene. La propuesta invita así al espectador a fijarse en aquello que, aun desde la fragilidad o la discreción, hace posible la continuidad.

Considerados entre los nombres más destacados de la nueva escena artística italiana, los artistas han firmado exposiciones individuales en espacios como Galleria Continua, en París y San Gimignano; Casa Morandi-MamBO, en Bolonia; el Museo Internazionale delle Ceramiche, en Faenza; o la Casa Italiana Zerilli-Marimò, en Nueva York. Su obra también ha podido verse en muestras colectivas celebradas en instituciones de París, Bruselas, Lisboa o Riad, y forma parte de colecciones públicas en Europa y Estados Unidos.