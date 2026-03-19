La comida tradicional triunfa entre los residentes de Ibiza a la hora de salir a restaurantes

La cocina de siempre vuelve a ganar terreno en Ibiza. Frente a la oferta más turística o de alto precio, muchos residentes apuestan por restaurantes donde priman la comida casera, las recetas tradicionales y un ambiente cercano. Así lo refleja una encuesta realizada por Diario de Ibiza, en la que los lectores destacan sus preferencias a la hora de salir a comer o cenar en la isla.

Entre las recomendaciones más repetidas sobresalen los locales con esencia de toda la vida. Es el caso de Comidas San Juan, un pequeño establecimiento en la zona del puerto conocido por su comida casera y precios ajustados.

La encuesta también evidencia que, aunque la cocina ibicenca sigue siendo protagonista, los residentes valoran la variedad. Las tapas, los platos de carne y el pescado fresco continúan siendo apuestas seguras, junto a opciones internacionales bien asentadas como la cocina italiana. En este sentido, locales como 17 Food & Drinks destacan por sus pizzas, mientras que otros como Sa Carboneria o Restaurante San Carlos son señalados por su oferta de carnes.

En el apartado de pescado, los comensales mencionan propuestas en zonas costeras, mientras que para una experiencia más ligada a la tradición local sobresale Pou des Lleó, recomendado específicamente por su cocina típica ibicenca.

Más allá de la comida, algunos residentes también valoran el entorno y la experiencia. Lugares como Chiringuito Cala Xuclar son apreciados por combinar gastronomía con un ambiente especial, especialmente en horario nocturno.

Sin embargo, no todo son valoraciones positivas. Algunos participantes en la encuesta lamentan el encarecimiento general de la oferta gastronómica en la isla y una supuesta bajada en la calidad del servicio en ciertos locales, lo que refuerza aún más la búsqueda de restaurantes auténticos y sin pretensiones.

En conjunto, la opinión de los residentes apunta a una tendencia clara: en Ibiza, la comida tradicional, el producto local y los precios razonables siguen siendo la combinación más valorada para salir a comer fuera de casa.