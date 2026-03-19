Comerciantes afectados por las obras de Ibiza: "Hemos decidido cerrar definitivamente porque ya es inaguantable"

Lo que debía ser una intervención de seis meses en Dalt Vila se ha convertido, según denuncian varios pequeños negocios, en un periodo prolongado de cierres, deudas e incertidumbre. Los afectados aseguran que el impacto de las obras ha ido mucho más allá de lo económico, afectando también a su estabilidad emocional y a la vida diaria del barrio.

Representantes de restaurantes como La Scala, La Ventana, Cevitxef y Es Cafetí sitúan el origen del problema en el modo en que se gestionó el inicio del proyecto. Según explican, en mayo del año pasado recibieron un aviso verbal por parte del Ayuntamiento para cerrar de forma inminente, pese a que en ese momento mantenían su actividad con normalidad. Al día siguiente, en una reunión con el alcalde y su equipo, aseguran que se les confirmó que la decisión ya estaba tomada.

Desde entonces, denuncian la ausencia de información clara. Afirman que no recibieron comunicaciones por escrito ni detalles sobre la duración del cierre o la planificación de las obras. Relatan que el 27 de septiembre se les pidió retirar las terrazas y que, apenas dos días después, la colocación de vallas paralizó completamente su actividad.

Cierres definitivos ante una situación “inaguantable”

El impacto ha sido inmediato. Algunos negocios que aspiraban a mantenerse abiertos durante todo el año han acabado bajando la persiana definitivamente. Es el caso de los propietarios vinculados a La Ventana y La Scala, que han decidido cesar su actividad ante la imposibilidad de sostenerla.

Los comerciantes subrayan que no se trata solo de la falta de ingresos, sino de los gastos que continúan acumulándose: cuotas de autónomos, alquileres, suministros, impuestos y deudas. Todo ello sin actividad que permita afrontarlos. Según sus cálculos, el cierre simultáneo de varios locales afecta directamente a unas 22 personas.

Desde Cevitxef, su responsable describe la incertidumbre económica a la que se enfrenta, con importantes compromisos financieros previstos y sin ingresos que los respalden, lo que le obliga a convivir con una situación de inseguridad constante.

Impacto emocional y sensación de abandono

A la presión económica se suma un desgaste emocional que los afectados consideran cada vez más difícil de soportar. Los testimonios coinciden en señalar la falta de apoyo, recursos y soluciones ante cierres que califican de obligados.

Desde Es Cafetí resumen la situación como un proceso en el que, pese a las promesas, no han recibido ayuda efectiva. En la misma línea, otros comerciantes explican que las deudas acumuladas están afectando directamente a su calidad de vida.

Entre todos ellos se repite una misma idea, que refleja el alcance del problema: aseguran no encontrar ningún aspecto positivo en la situación y consideran que las obras han acabado con años de trabajo y esfuerzo.