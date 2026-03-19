El coche que voló por los aires aterriza en el centro de Ibiza

La imagen sorprendió hace unas semanas a vecinos, turistas y curiosos en pleno centro de Ibiza. Un coche suspendido en el aire, izado por una gran grúa en Vara de Rey, a la altura del hotel The Standard, provocó un pequeño revuelo entre quienes paseaban por s’Alamera y no daban crédito a lo que estaban viendo.

El vehículo, que durante unos minutos pareció volar por los aires, era el nuevo Renault Twingo E-Tech eléctrico, que la marca francesa ha presentado en la isla en una acción que no ha pasado desapercibida. Ibiza ha sido el escenario elegido para mostrar este nuevo modelo, concebido como un coche urbano eficiente y asequible con el que Renault quiere reforzar su apuesta por democratizar la movilidad eléctrica en Europa.

Este jueves por la mañana, quienes paseaban por Vara de Rey pudieron volver a ver el coche, aunque con las ruedas bien plantadas en el suelo. Varios de ellos estaban aparcados en el paseo, frente al hotel que ha servido durante estas semanas de campamento base para la promoción del vehículo.

El nuevo coche llegará al mercado con un precio de salida de menos de 20.000 euros antes, incluso, de aplicarle ayudas y descuentos. Además, ofrece una autonomía de hasta 263 kilómetros, un motor de 82 caballos y una batería de 27,5 kWh. En el diseño, la firma francesa recupera guiños al Twingo original, reinterpretados en clave actual y eléctrica. El objetivo es posicionarlo como una de las opciones más accesibles dentro del mercado europeo de vehículos eléctricos.

La presentación en Ibiza no se ha limitado a una puesta en escena en el centro de la ciudad. Renault ha trasladado a la isla un total de 60 vehículos, que durante los próximos días han circulado por las carreteras ibicencas pilotados por expertos del motor, creadores de contenido e invitados del sector.