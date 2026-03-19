El Institut d’Estudis Eivissencs busca la canción del verano de Ibiza en el concurso 'Cançó Nit de Sant Joan'

El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha convocado la séptima edición del concurso 'Cançó Nit de Sant Joan', una iniciativa dirigida a jóvenes intérpretes y grupos musicales de Ibiza y Formentera con el objetivo de promover y dinamizar la creación cultural en catalán en las Pitiusas.

El certamen, que desde su creación ha contado con una notable participación, reconocerá una canción ganadora y dos finalistas. La propuesta vencedora recibirá un premio de 1.000 euros en metálico, además de la grabación del tema y la producción de un videoclip en un estudio profesional. Asimismo, la formación o el artista galardonado actuará en directo en la fiesta de la Nit de San Joan organizada por el Institut.

Por su parte, las dos canciones finalistas recibirán 500 euros cada una y contarán también con la financiación de la producción de un audio en un estudio de grabación profesional. Las bases añaden que las cuantías estarán sujetas a las retenciones e impuestos vigentes y que el concurso podrá quedar desierto. Las personas interesadas en participar podrán presentar sus propuestas hasta el domingo 17 de mayo de 2026 a medianoche, enviando una maqueta en formato mp3 o wav a través de WeTransfer al correo electrónico info@estudiseivissencs.cat. Junto a la maqueta, deberán remitir también la letra por escrito.

Cada cantante o grupo podrá presentar un máximo de tres canciones. Entre los requisitos establecidos figura que solo podrán participar personas mayores de edad y que al menos el 50% de los integrantes de cada formación deberá haber nacido o residir en Ibiza o Formentera. Además, las letras deberán estar escritas en catalán, ya sea en su variedad estándar o dialectal, y la temática será libre.

Canciones originales e inéditas

El IEE también exige que las obras sean originales e inéditas, por lo que no podrán haber sido presentadas anteriormente ni formar parte de ningún álbum o videoclip musical. En el correo de inscripción deberán constar el título de la canción y los datos personales y de contacto de los participantes, aunque esta información permanecerá anónima para el jurado. La entidad, además, responderá a cada envío para dejar constancia de la participación.

El jurado, designado por la Comisión Ejecutiva de la entidad, emitirá su fallo el martes 19 de mayo, y la decisión se comunicará a los participantes al día siguiente por correo electrónico o por teléfono. La entidad tendrá la exclusiva del lanzamiento de la canción ganadora y de las dos finalistas, que se darán a conocer el próximo 23 de junio de 2026, coincidiendo con la celebración de la Nit de Sant Joan.

Las bases del concurso también recogen que la inscripción implica la cesión permanente de los derechos de uso y reproducción de las canciones al Institut d’Estudis Eivissencs, si bien los derechos de propiedad intelectual y de explotación comercial seguirán perteneciendo a sus autores. Asimismo, advierten de que cualquier obra que pueda ser considerada plagio será descalificada automáticamente.