'M4RIA, la Princesa Futbolera Guerrera', premia en la gala 'Contra el cáncer nos mojamos todos' de Ibiza

La gala benéfica 'Contra el cáncer nos mojamos todos' celebrará este próximo 21 de marzo su décima edición en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulària. En esta ocasión, además, la velada tendrá un carácter especialmente simbólico al coincidir con el décimo aniversario de una iniciativa que nació para dar visibilidad al cáncer y canalizar apoyo social y económico hacia las familias afectadas por esta enfermedad.

Organizada por la asociación Better Life Ibiza junto a la agencia Blue Seven Events, esta edición conmemorativa incluirá por primera vez la entrega del Premio de Honor Lali Ferrer, en honor a la madre de la impulsora de la gala. Se trata de un reconocimiento que en esta primera edición recaerá en María Caamaño Muñez, conocida públicamente como M4RIA, la Princesa Futbolera Guerrera. La organización ha querido distinguir con este galardón su ejemplo de lucha, fortaleza y superación, así como la capacidad de su historia para inspirar y acompañar a miles de personas.

María Caamaño Múñez La princesa futbolera guerrera / Better life Ibiza

El nuevo premio nace como homenaje a Lali Ferrer, madre de Laura Ferrer, fundadora del evento, y pretende representar los valores que han acompañado a esta gala desde su origen: la resiliencia, la esperanza y la voluntad de convertir el dolor en una red de apoyo y solidaridad. La décima edición no solo servirá para celebrar la continuidad del proyecto, sino también para reforzar el mensaje de compromiso colectivo frente a una enfermedad que sigue necesitando visibilidad, recursos y acompañamiento.

La presentadora de la cita volverá a ser la periodista Flora González. La gala prevé un amplio programa de actuaciones musicales, desfiles de moda solidarios y propuestas artísticas, en una noche pensada para combinar sensibilización y recaudación de fondos.

La recaudación obtenida este año irá destinada íntegramente a la ONG de Ibiza Proyecto Juntos, una entidad centrada en mejorar la calidad de vida de menores hospitalizados y de sus familias. Su labor incluye apoyo emocional, social y económico durante el proceso de la enfermedad, una tarea que la organización del evento ha querido respaldar en esta edición especial.

Desde la organización recuerdan que todavía quedan algunas entradas disponibles para asistir a la gala y que pueden adquirirse a través del enlace habilitado en el perfil oficial de Instagram de Better Life Ibiza. También se mantienen abiertas otras vías de colaboración solidaria, como la Fila 0, para quienes deseen contribuir aunque no puedan acudir al acto.

A lo largo de estos diez años, 'Contra el cáncer nos mojamos todos' ha ido ganando peso dentro del calendario solidario de Ibiza, con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Eulària y de un amplio tejido de empresas, entidades y personas voluntarias que han hecho posible cada edición. En su décimo aniversario, la gala quiere mirar al camino recorrido, pero también insistir en la necesidad de seguir sumando esfuerzos en favor de los niños con cáncer y sus familias.