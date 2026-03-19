Es Canar se pone el delantal para buscar la mejor paella de Ibiza

Es Canar celebrará el próximo sábado 21 de marzo una nueva edición de su Concurso de Paellas, una cita que combinará gastronomía, música y ambiente festivo en el paseo del puerto. La jornada, organizada por la Asociación de Vecinos de es Canar junto con el Ayuntamiento de Santa Eulària, arrancará a las 11.30 horas y estará abierta tanto a vecinos como a visitantes.

El evento alcanzará este año su segunda edición con la celebración del II Concurso de Paellas de es Canar, una propuesta que busca consolidarse como un punto de encuentro popular en la localidad. Durante la mañana y parte de la tarde, los participantes elaborarán sus recetas en el paseo del puerto, donde un jurado será el encargado de valorar las distintas paellas y puntuar las mejores propuestas del certamen.

Además del concurso, la organización ha previsto una paella popular para los asistentes, con el objetivo de convertir la cita en una jornada de convivencia pensada para compartir en familia o con amigos. La iniciativa quiere reunir a residentes y visitantes en un ambiente distendido junto al mar, en una de las zonas más concurridas del núcleo turístico.

La programación no se limitará al apartado gastronómico. A lo largo de todo el día habrá actividades complementarias para todos los públicos. Entre ellas figuran una exhibición de ball pagèsy propuestas dirigidas a los más pequeños, como pintacaras y talleres infantiles.

La música también tendrá un papel destacado en esta edición. El programa incluirá la actuación del grupo ZZ Rock, así como las sesiones de Dj John Sax y Dj Lázaro Muñoz, que amenizarán la jornada en el paseo del puerto de es Canar.

Desde la Asociación de Vecinos de es Canar han animado tanto a los residentes como a quienes visiten la isla esos días a sumarse a una iniciativa que pretende poner en valor la gastronomía y el ambiente festivo del pueblo. La cita aspira, además, a reforzar el carácter participativo del municipio y ofrecer una propuesta de ocio al aire libre para todos los públicos.