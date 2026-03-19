Las inundaciones del auditorio de Cas Serres obligan a cambiar de sitio dos conciertos en Ibiza

Las inundaciones registradas en el auditorio de Cas Serres, cuyos desperfectos no se han reparado aún, han obligado a modificar la ubicación de dos de los conciertos programados dentro del ciclo 'Dies Musicals'. Mientras continúan las tareas de recondicionamiento de estas instalaciones, la organización ha optado por trasladar ambos recitales a otros espacios culturales de la isla para garantizar la celebración de las actuaciones previstas.

Los cambios afectan, en concreto, a dos citas del programa. Por un lado, el concierto de Dúo Ekríktiko, previsto para el 9 de mayo a las 20 horas, se celebrará finalmente en Can Jeroni, en Sant Josep. Por otro, la actuación de Andrés Coll & Rob Luft Quartet, programada para el 17 de mayo a las 19 horas, tendrá lugar en el Centre Cultural de Jesús.

La modificación responde a la imposibilidad de utilizar, por el momento, el auditorio de Cas Serres, afectado por las inundaciones y sometido ahora a trabajos de adecuación. De este modo, la organización reorganiza parte de la programación sin suspender los conciertos, que se mantienen en las mismas fechas y horarios inicialmente anunciados, aunque en distintos recintos.

Desde la organización se ha informado de que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas ubicaciones, por lo que las personas que ya habían comprado sus localidades no tendrán que realizar ningún trámite adicional para asistir a los espectáculos.

No obstante, quienes no puedan acudir a los conciertos tras el cambio de escenario podrán ponerse en contacto con el departamento de Cultura, Educación y Patrimonio a través del teléfono 680 104 856, disponible de lunes a viernes entre las 12 y las 15 horas.

El ajuste en estas dos actuaciones se produce en plena celebración del ciclo 'Dies Musicals', un ciclo que un año más continúa su recorrido con distintas propuestas en varios municipios de la isla, aunque en esta ocasión condicionado en parte por la situación de Cas Serres.