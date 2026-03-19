Asamblea de médicos de Ibiza: "Hay que presionar a los políticos locales, están muy cómodos viendo pasar la película"

El Sindicato Médico de Balears (Simebal) ha convocado a diferentes asociaciones de pacientes de Ibiza a la asamblea organizada este jueves en el salón de actos del Hospital Can Misses a las 11.30 horas. "He convocado a todas, pero no parece que haya fructificado", reconoce David Fernández, médico del 061 y portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal).

La respuesta a esa invitación es desoladora en una sala que apenas llenan 25 profesionales y un único paciente, de nombre Roberto, que además es familiar de sanitarios. En este encuentro, los profesionales tenían el objetivo de explicar los motivos de su novena jornada de huelga. Para ellos es importante que se conozca lo que reclaman, una cuestión que no depende de la recompensa económica y que es esencial para garantizar su calidad de vida y la conciliación laboral y familiar.

"Aquí nuestras plantillas están tan agotadas que prácticamente solo podemos dedicarnos a prestar asistencia a los pacientes", repasa Fernández, que tiene en cuenta que seguir formándose o contribuir a la investigación hoy en día son una utopía: "Entendemos que esto forma parte de la vida laboral del médico y nos lo están robando el sistema y la actual organización del trabajo", critica.

Por este motivo, los médicos reclaman que se acabe con las guardias de 24 horas y la sobrecarga laboral. Hoy en día ya hacen más de 45 horas semanales, según denuncian. Roberto traslada su apoyo a estas reclamaciones y, dado que es el único, el encuentro se convierte en una exposición de propuestas que deriva en una crítica general: "Todos los políticos se han puesto de perfil y parece que no van a hacer nada. Por eso estamos en huelga", explica Fernández.

Falta de acción por parte de los gobiernos autonómicos

Esta crítica, sin embargo, se dirige a un blanco más cercano de lo que se puede esperar. En las movilizaciones que se producen a diario es habitual escuchar el nombre de la ministra de Sanidad, Mónica García, que firmó el pasado 26 de enero el Estatuto Marco con los sindicatos del ámbito de negociación sin tener en cuenta los sindicatos médicos. "No va más, Mónica García", se escuchaba hace un rato en el exterior del centro. "Mónica, petarda, haz tú la guardia", invita la estrofa de la canción con la que empiezan las concentraciones en Ibiza y que ya se percibe como un himno.

Hoy en esta sala los médicos ponen el foco en la sanidad balear: "Echo mucho de menos una mayor implicación de las autoridades autonómicas", interviene un médico. "Creo que deberíamos exigir a la consellera [Manuela García] que se posicione", añade. "Es importante saber en qué campo jugamos, porque Mónica García no tiene competencias directas sobre el Ib-Salut", opina otra profesional. "En realidad, el gobierno autonómico, aunque no esté en las negociaciones del Estatuto, es el que tiene competencias para mejorar nuestras condiciones laborales dentro del Ib-Salut y no lo hace", denuncia un tercero.

Unos instantes antes así lo manifestaba Fernández ante los medios: "Me gustaría que [la conselleria de Salut] diera un apoyo franco, como han hecho en otras comunidades autónomas al estatuto del médico. Ha habido declaraciones por parte de Marga Prohens al respecto, pero me gustaría que hubiese un compromiso más firme y, por supuesto, que se apoyasen nuevas propuestas de un estatuto médico en el Parlamento, el Senado y todos los foros políticos".

Reclamar un estatuto balear y convocar una manifestación

En la asamblea celebrada este jueves se plantea lo que supondría reclamar al Ib-Salut crear una propuesta del Estatuto Marco del médico balear: "Que se ponga a ello que tendrá todo nuestro apoyo y agradecimiento. Si no hacen nada, es muy decepcionante". Surge incluso la idea de "dar un paso valiente como los vascos y pedir un Estatuto propio para las islas", algo que por ahora solo se mantiene como alternativa si no se resuelve la situación actual.

En el caso de Ibiza, nace la posibilidad de que se organice una manifestación para la movilización programada en el mes de abril. En la sala se menciona que este mismo jueves se han organizado tanto en Palma como en Mahón. "El recorrido debería pasar frente a la sede del Consell de Ibiza, porque no pueden mirar a otro lado", reclama otra voz. "Hay que presionar a los políticos locales. Están muy cómodos viendo pasar la película", clama otro profesional. "Dicen que nos apoyan pero no es verdad", insiste otro más.

De este modo, en el caso de que se convoque una manifestación, los profesionales tienen claro que deberían contar con el apoyo presencial de sus familiares y amigos: "Si viniéramos todos, tendríamos más fuerza aún". "Quien resiste, gana", les animaba desde fuera Manuel Gimeno Romero, médico intensivista de Teruel que está en la isla porque sus hijos trabajan en Can Misses.