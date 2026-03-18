Último tardeo de invierno en Nassau Beach Club Ibiza: el Paripé Tardeo se traslada a Tanit Beach en abril

Nassau Beach Club Ibiza acogerá este sábado 21 de marzo el cierre de la temporada de invierno de El Paripé Tardeo, en una cita con rumba, regalos y "momentos inolvidables", según informa la organización.

Desde el establecimiento señalan, no obstante, que el evento "cambia de escenario, no se termina", y añaden que la propuesta continuará en Platja d’en Bossa durante todo el verano y hasta otoño.

El equipo de Nassau Beach Club "agradece a todas las personas que han acudido" a los sábados celebrados en el local durante la temporada de invierno porque, según señala, han compartido "su buena vibra" y han convertido cada encuentro en "un momento especial".

Durante estos meses, de acuerdo con la información facilitada por el establecimiento, residentes y visitantes han disfrutado de "un ambiente con baile, gastronomía y un punto de encuentro" que, según destaca, "se ha convertido en una cita imprescindible en Ibiza". El local añade que cada fin de semana ha servido para compartir la "esencia Nassau": "Energía, ritmo y diversión asegurada".

La cita continuará a partir del domingo 5 de abril en Tanit Beach Ibiza, donde El Paripé Tardeo se celebrará todos los domingos hasta octubre, "manteniendo la esencia, el ritmo y la diversión que lo han hecho único".

Nassau Beach Club invita además a reservar mesa por teléfono para asistir a este último encuentro de la temporada de invierno.