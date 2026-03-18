Discotecas
¿Es la temporada del miedo en Ibiza?: Un experto analiza el panorama musical y las nuevas tendencias en la isla
Los nuevos estilos musicales llegan a las discotecas de la isla
Ibiza vive cambios en su escena musical y en un pódcast de Wololosound lo han analizado en profundidad en una entrevista que Alberto Cortés y Adrián Oller le han hecho a Dexphase (Dani Novoa), dj, productor y CEO de Blackworks.
Uno de los entrevistadores, Adrián Oller, comenta: "El titular sería: 'Es la temporada del miedo en Ibiza'. ¿Cuántas residencias largas de más de 15 fechas hay? Menos de 10, nadie se atreve”. El otro entrevistador, Albert Cortés, explica que, mientras los grandes djs como Solomun o Calvin Harris mantienen sus residencias, la mayoría de artistas opta por contratos cortos o one-off: “Mucha residencia corta, mucha gente jugando a todo como residencias compartidas”. En esta parte del pódcast, los entrevistadores hablan entre ellos como si fuera una conversación.
Un cambio en la tendencia de los turistas
Alberto Cortés añade que esta tendencia también cambia el comportamiento de los visitantes: "Antes, pasar una semana en Ibiza significaba planificar fiestas continuamente; ahora, la gente va dos o tres días y es más probable que haga más de un viaje durante la temporada", según datos que cita el artista sacados de un estudio del Govern. "Esto reduce la repetición de clubes y permite que más personas descubran diferentes espacios y estilos musicales", matiza.
Cortés resalta que las residencias cortas funcionan como experimentos: contratos de prueba de un mes para evaluar la respuesta del público. "Aunque sean puntuales, dan la oportunidad a djs de estilos alejados del tech house o house, incluso del techno, de tocar en Ibiza", afirma. Esto, asegura, amplía el espectro musical de la isla, que tradicionalmente ha sido poco variado.
Para los entrevistadores, esta nueva dinámica representa un cambio tanto para artistas como para clubes: menos riesgo, más flexibilidad y la oportunidad de innovar dentro de la escena ibicenca, que sigue siendo un referente mundial de la música electrónica y el ocio.
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