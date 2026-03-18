Malestar entre las cofradías por los cambios en la Semana Santa de Ibiza a causa de las obras de Dalt Vila

Las declaraciones del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, del pasado lunes anunciando que las obras en Dalt Vila obligarán a cambiar el recorrido de las procesiones de Semana Santa de Vila han caído como un jarro de agua fría entre las cofradías de la ciudad. Y no es para menos porque hay que tener en cuenta que, a causa de los trabajos de reforma de las plazas de Vila y dels Desemparats y de la calle del General Balançat, que se están alargando más de lo previsto, habrá que modificar el itinerario de aproximadamente ocho de las trece procesiones programadas entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección.

Esos cambios no solo afectarán al evento más multitudinario, el Santo Entierro, el próximo 3 de abril, sino también a otras citas destacadas, como a la procesión de la Borriquita por Dalt Vila, el Domingo de Ramos, 29 de marzo; y a varias estaciones de penitencia, como la de la Cofradía Nuestra Señores de los Dolores, que esta vez no podrá disponer del Patio de Armas, como es costumbre, para que se cante el Miserere.

«Tristeza» y «descontento» es lo que sienten las hermandades, sobre todo, ante la perspectiva de no poder procesionar todas juntas por Dalt Vila el Viernes Santo, como han hecho históricamente. «Es una pena, espero que podamos encontrar una solución que sea la mejor para todo el mundo», manifestó ayer María Antonia Serra Cardona, la presidenta de la cofradía Nuestra Señora de los Dolores, que tiene sede en la catedral.

Obras en la calle del General Balanzat, donde está la iglesia de Santo Domingo, el pasado lunes. / Toni Escobar

«La noticia no ha caído bien. Es cierto que es difícil que unas obras finalicen en plazo porque siempre puede haber imprevistos, pero se debería haber sabido de antemano que los trabajos podrían afectar a los recorridos de las procesiones y preparar con antelación suficiente un plan B, y no esperar a cuando quedan diez días para que arranque la Semana Santa», lamentó Pep Costa, presidente de la cofradía Nuestra Señora de la Piedad, en la iglesia de Sant Elm.

Con «rabia» y, al mismo tiempo, «con resignación», se tomaron las declaraciones de Triguero los cofrades de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, con sede en la iglesia del Roser. «Lo bonito del Santo Entierro es bajar todas las procesiones juntas por las calles de Dalt Vila y no poder hacerlo nos rompe a todos la tradición», apuntó su presidente, Juan Francisco Bastida. En términos similares se manifestó Antonio Torres Tur, al frente de la cofradía del Santo Cristo Yacente. «En estos momentos no sabemos nada, tenemos que reunirnos con el alcalde y el Obispado para concretar los cambios en los itinerarios», señaló.

Una noticia inesperada

«Estamos disgustados porque se nos había dicho que las obras estarían listas y, de repente, a última hora, el Ayuntamiento informa de que no se podrá procesionar con normalidad por Dalt Vila. Si esto llegamos a preverlo podríamos haber buscado ya una solución», se quejó el presidente de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo, Antonio José López Pomares. Quien prefirió no hacer valoraciones del asunto fue Tamara Herranz González, la máxima representante de la otra hermandad que tiene sede en la parroquia de Santa Cruz, la del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Señora de la Esperanza.

También se abstuvo de hacer declaraciones María Nieves Jiménez Bonet, al frente de la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio, en la iglesia de Santo Domingo, y presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías de Vila. Aunque prefirió no manifestarse públicamente, según fuentes consultadas por el Diario de Ibiza, remitió un comunicado interno a todas las hermandades para dejar claro, primero, que la Junta de Cofradías, hasta ese momento no había recibido «ningún comunicado oficial por parte del Ayuntamiento ni de ninguna otra institución» al respecto de cambios de itinerarios en las procesiones de Semana Santa. Asimismo, se refirió a la convocatoria de una reunión con el alcalde para abordar el asunto sin especificar fecha. «Por parte de esta Junta se va a trabajar, como siempre, para que la Semana Santa se pueda celebrar con total normalidad, manteniendo todas nuestras procesiones y garantizando un Viernes Santo con la misma dignidad y solemnidad que en años anteriores», concluyó tratando de transmitir un mensaje de tranquilidad a todas las cofradías.