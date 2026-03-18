Una residente de Ibiza sobre el problema de la vivienda: "Una habitación a 1.200 pavos, sola, es muchísimo"

Las consecuencias de la crisis de vivienda en Ibiza empiezan a notarse también en el empleo. Varios residentes de la isla, a través de un vídeo publicado en redes sociales por la cuenta Ibizasinfiltros, denuncian en un vídeo la situación de los precios del alquiler y la falta de alojamiento que impiden que muchos se trasladen a la isla para trabajar.

"Solo llega la gente de vacaciones y no está nadie trabajando", afirma uno de los entrevistados. Según explica, aunque en Ibiza se pueda cobrar más, muchos trabajadores no pueden ahorrar porque se gastan el sueldo en la habitación y en la comida.

Asegura que esta situación deja fuera incluso a personas con años de experiencia en diferentes sectores, pero no pueden permitirse un alojamiento en el que vivir durante la termporada turística, lo que dificulta aún más la situación a la hora de contratar personal. "Hay gente cualificadísima, con 20 años de experiencia, que quiere trabajar y no llega”, lamenta.

El problema, detallan, no es solo el precio. Uno de los entrevistados relata que fue víctima de una estafa al intentar alquilar una casa: "Nos pidieron la reserva, la pagamos, creíamos que teníamos la casa asegurada y, de golpe, el tío desapareció". Tras presentar una denuncia, sigue sin recuperar el dinero ni encontrar una solución a pesar de que el implicado "está en busca y captura". "Te crees que tienes casa y todo, pero otra vez te encuentras en bragas", lamenta.

Otra persona afectada por la situación relata que ha llegado a encontrar habitaciones por 1.200 euros: "Pagar 600 euros por una habitación, vale, porque tienes toda la habitación para ti sola. Pero compartir la cama, compartir el baño, compartir todo, es un montón". A este testimonio se le suma el de otro afectado: "No, no te sale a cuenta. Piden hasta 1.500 euros por una habitación. O sea, no por un apartamento, por una habitación".

Una tercera persona critica que no es solo el hecho de pagar unos alquileres a precios desorbitados, puesto que "aparte de los 2.000 euros, lo que te piden son 8.000 más para entrar, más un seguro, más papeleos... no lo puedes conseguir, y no te dejan alquilar ni una habitación o algo. Entonces ahí ya se complica la cosa", zanja.

También han aprovechado para denunciar situaciones extremas como la experiencia de llegar a compartir cama: "Y tengo amigos que comparten una cama grande con otro. Una chica que comparte con un chico que no se conocen de nada, y las comparten por 600 euros cada uno. ¡Una cama, una cama! Es una locura. Tendría que ser ilegal."

En este contexto, los testimonios relatan que ya en el verano pasado se dieron casos de trabajadores que, con la temporada de verano ya iniciada, se encontraban sin casas en las que alojarse durante esos meses.

Esta situación tan alarmante por falta de acceso a la vivienda ha tomado un nuevo rumbo y ya no afecta solo a quienes viven en Ibiza, sino también a los sectores que necesitan trabajadores para sacar adelante la temporada.