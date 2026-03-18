Recogida de firmas en Ibiza para subir las pensiones mínimas hasta el salario mínimo

La Plataforma Pensionista Pitiüsa ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama equiparar las pensiones mínimas al 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en 1.221 euros.

La iniciativa llega después de que el pasado 26 de febrero se presentara en los plenos de los ayuntamientos de Ibiza donde Unidas Podemos tiene representación una moción de apoyo a esta ILP. En Vila, la propuesta fue presentada por Guadalupe Nauda y defendida por Estela Terrer. Sin embargo, la moción no salió adelante en los consistorios ibicencos gobernados por PP y Vox, un resultado que el movimiento pensionista balear ha recibido con “profunda decepción”.

La ILP plantea la creación de un sistema balear de complemento de pensiones que garantice unos ingresos mínimos equivalentes al 100% del Salario Minimo Interprofesional (SMI) a las personas pensionistas mayores de 60 años, residentes y empadronadas en Baleares, tanto si perciben pensiones contributivas como no contributivas. Entre las condiciones figuran no disponer de propiedades ni de otras fuentes de ingresos.

El periodo de recogida de apoyos se extenderá durante cuatro meses a partir del 17 de marzo. Podrán firmar las personas mayores de 16 años residentes y empadronadas en las Islas Baleares que cuenten con DNI o NIE.

La plataforma recuerda que la ILP es un mecanismo legal de participación ciudadana regulado en Baleares por la Ley 4/1991, modificada por la Ley 4/2018. Tras ser admitida a trámite, la iniciativa necesita reunir al menos 7.500 firmas para poder ser debatida y votada en el Parlament balear.

Mientras en Ibiza la moción no prosperó, en varios municipios de Mallorca sí logró respaldo institucional. Según destaca la plataforma, fue aprobada por unanimidad en localidades como Sóller y ses Salines, y también salió adelante en sa Pobla, Esporles, Campanet, Alaró y Santa Maria.

Además de reclamar al Govern balear este complemento autonómico, el colectivo pide al Gobierno central que garantice que no existan “pensiones de pobreza” y que eleve las pensiones mínimas hasta equipararlas al salario mínimo interprofesional.

La próxima cita de la campaña en Ibiza será el 21 de marzo en el parque de La Paz, donde habrá una mesa de recogida de firmas entre las 11.00 y las 13.00 horas. La plataforma también ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana a través de sus redes sociales.