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Menú de química positiva: la receta de Elsa Punset para la felicidad que compartió en Ibiza

La escritora y divulgadora impartió la conferencia de clausura del VII Foro Nacional de Emergencias y Problemáticas Sociales

Elsa Punset durante su ponencia en el Centro Cultural de Jesús.

Elsa Punset durante su ponencia en el Centro Cultural de Jesús. / Vicent Marí

Samia Khenien

Samia Khenien

Ibiza

El estrés, el gran mal del siglo XXI centró buena parte de la charla con la que la escritoria y divulgadora Elsa Punset cerró el VII Foro Nacional de Emergencias y Problemáticas Sociales en el centro cultural de Jesús. En ella, animó a los asistentes a cuidarse. Para esto, destacó la importancia de desarrollar hábitos que ayuden en lo físico, pero también en la parte mental.

Para ello propuso lo que llamó ‘Menú de química positiva’: "Generar dopamina celebrando logros, mediante el reconocimiento o aprendiendo algo nuevo. Generar oxitocina con el vínculo social, la confianza y conexión. Generar endorfinas mediante el placer, el bienestar y el alivio del dolor, durmiendo, comiendo, haciendo ejercicio... La serotonina estando en la naturaleza, bañándose en el mar, tomando el sol o meditando".

Después, señaló el ‘secreto de las buenas relaciones’. "El indicador más importante de salud a lo largo de la vida, son las relaciones humanas", aseguró Punset, "nada nos da más vida y más males que buenas y malas relaciones humanas". Cree de esta forma en "el equilibrio mágico" entre "cinco emociones positivas por una negativa": "Siempre hay algún conflicto, pero [las buenas relaciones] arropan ese conflicto con cinco veces más palabras y actos que generan positividad". Colocó en esta categoría "las reacciones con personas que no conoces, el humano tiene el poder de aportar esa palabra amable, ayudar en algo, que puede tener un impacto enorme sobre la vida de los demás, sobre todo en esta sociedad tan tensa".

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Su última propuesta es la que llamó ‘One health’ (una salud): "Solo hay una salud para todos, no hay una salud para los humanos y una salud para el planeta, estamos demasiado interconectados". En ese sentido, valoró que hay que preguntarse "¿como me relaciono es bueno para el resto del mundo?", y aceptar que "no estamos solos". Cuando llevamos "una vida muy materialista, pensamos que nos podríamos olvidar de los demás, pero no es así". Punset defendió que hay que apostar "por un mundo mejor".

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