El PSOE de Ibiza impulsa un protocolo para animales de migrantes llegados en patera tras casos como el de la perra Ikram

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha registrado en el Parlament balear una proposición no de ley para impulsar la elaboración de un protocolo específico de actuación ante la llegada de animales de compañía en embarcaciones de migrantes, con el objetivo de ofrecer una respuesta “coordinada, eficaz y con garantías sanitarias, jurídicas y de bienestar animal” a una realidad cada vez más frecuente en las costas de las islas.

La iniciativa surge tras varios casos recientes, como el de la perra Ikram, que llegó el pasado verano, y el de un caniche llegado en diciembre, que, según ha explicado Marina Morales Costa, secretaria de Protección y Bienestar Animal de la Federación Socialista de Ibiza, evidencian la necesidad de contar con un procedimiento claro.

Morales ha subrayado que “la atención prioritaria y absoluta en cualquier llegada marítima debe ser siempre la protección y la asistencia a las personas”, y ha remarcado que “la dignidad, la salud y la seguridad de las personas migrantes constituyen el centro de la actuación pública”. No obstante, el PSOE considera que también es necesario disponer de un protocolo específico para los animales de compañía que viajan con estas personas, al entender que forman parte de su proyecto vital y requieren una gestión adecuada desde el punto de vista sanitario, administrativo y de bienestar animal.

Según recoge la proposición, la gestión actual se apoya en una normativa sanitaria diseñada para el transporte regular de animales, y no para contextos humanitarios excepcionales, lo que puede generar “incertidumbre administrativa, improvisación en la respuesta institucional y tensiones entre administraciones”.

Centros no preparados para asumir cuarentenas prolongadas

En este sentido, Morales advierte de que la ausencia de un protocolo específico puede acarrear riesgos para la salud pública, especialmente en relación con enfermedades zoonóticas como la rabia, además de dificultar la garantía del bienestar animal si no existen instalaciones adecuadas ni recursos suficientes. También señala que muchos centros de protección animal no están preparados para asumir cuarentenas prolongadas y que los equipos profesionales necesitan orientaciones claras y refuerzo técnico.

La propuesta socialista recuerda además que existen precedentes recientes que demuestran que este tipo de actuaciones son viables, como los protocolos activados en varias comunidades autónomas con motivo de la llegada de personas refugiadas de Ucrania acompañadas de animales de compañía, lo que permitió compatibilizar la protección de la salud pública con el bienestar animal.

Por todo ello, el PSOE plantea que el Parlament inste al Govern balear a elaborar, en coordinación con la Administración General del Estado y los consells insulares, un protocolo específico que establezca criterios claros en los ámbitos sanitario, administrativo y de bienestar animal.

Instalaciones dignas para los animales recién llegados

Asimismo, la iniciativa reclama garantizar instalaciones adecuadas para la cuarentena sanitaria mediante la creación o adaptación de espacios específicos y la colaboración con centros de protección animal y colegios veterinarios. También proponen reforzar los recursos humanos y técnicos destinados a la salud pública veterinaria y al bienestar animal con personal cualificado suficiente, aunque precisan que este refuerzo “no puede implicar ninguna merma de los recursos destinados a la asistencia humanitaria” y que la atención a las personas debe seguir siendo la prioridad absoluta.

Por último, la proposición aboga por mejorar la coordinación entre los servicios de rescate marítimo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades sanitarias y las administraciones locales para activar de forma inmediata los protocolos correspondientes una vez garantizada la atención a las personas, además de promover alternativas al sacrificio sistemático de los animales, priorizando la cuarentena controlada, la acogida temporal y la adopción responsable siempre que sea sanitariamente viable.