Premi 8M en Ibiza: Dones Progressistes d’Eivissa distingue a Maria Antònia Ferrer Ribas y reivindica a la mujer del campo

La Associació de Dones Progressistes d’Eivissa ha concedido su Premi 8M de 2026 a Maria Antònia Ferrer Ribas, de Can Masaueta (Santa Eulària), en un reconocimiento a la mujer rural. El acto de entrega tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo a las 11 horas en el Casal d’Igualtat, con música en directo.

Según ha informado la asociación, el premio distingue la trayectoria de Ferrer Ribas, vinculada al campo desde la infancia, y pone el foco en el papel de las mujeres que trabajan la tierra. La entidad señala que su recorrido "ejemplifica la evolución de la mujer en el campo ibicenco", desde "el trabajo invisible" hasta la gestión profesional y el liderazgo cooperativo.

Maria Antònia Ferrer Ribas se inició como joven emprendedora en 2010 con unas tres hectáreas de cultivo. En la actualidad, según detalla Dones Progressistes d’Eivissa, está al frente de una explotación agraria prioritaria de 23 hectáreas que combina regadío, con patatas, alfalfa, huerto y naranjos, con cultivos de secano, entre ellos avena, trigo, olivos, algarrobos y viña, además de actividad ganadera.

La asociación destaca también su vinculación con el sector agrario. Ferrer Ribas es socia y proveedora de la Cooperativa Agrícola Santa Eulàlia y forma parte de su consell rector. Además, es representante en el consell de la Unió de Cooperatives Agràries de les Illes Balears (UCABAL).

En el ámbito público, ha sido concejala de Medio Ambiente y Cultura del ayuntamiento de Santa Eulària y actualmente ocupa la secretaría de Medi Rural i Marí del PSOE de Santa Eulària.

Dones Progressistes enmarca este homenaje en el reconocimiento a la mujer agricultora y recuerda que, históricamente, a las mujeres del campo se les negaba la titularidad de las explotaciones. La asociación subraya además que en Ibiza las mujeres titulares de explotaciones agrarias superan la media nacional y señala que Ferrer Ribas forma parte de AMCAE (Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España).

La entrega del Premi 8M coincide, además, con la declaración de 2026 por parte de la ONU como Año Internacional de la Mujer Agricultora.