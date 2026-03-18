Los pisos que puedes comprar en Ibiza por menos de 378.212 euros: estas son sus características

La subida hasta 378.212 euros del precio máximo de vivienda que permite acogerse a las bonificaciones fiscales del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales amplía sobre el papel el abanico de pisos accesibles en Ibiza y Formentera. Pero la fotografía que deja una muestra de viviendas ubicadas en el municipio de Ibiza y anunciadas en Idealista.com revela que, aunque 47 se sitúan por debajo de los 380.000 euros, la mayoría corresponde a inmuebles de pequeños y con prestaciones limitadas.

El rango va desde 195.000 hasta 370.000 euros y el precio medio se sitúa en 330.000 euros, una cifra que da una idea bastante clara del punto en el que se mueve buena parte de la oferta visible en las zonas céntricas de la ciudad.

Ese mercado, además, está dominado por superficies reducidas. Las viviendas por debajo de ese umbral tienen de media algo menos de 51 metros cuadrados y la media se queda en 50. La mayoría no pasa de 60 metros, de modo que el acceso a esos precios se concentra sobre todo en inmuebles compactos, más cercanos al formato de apartamento pequeño que al de vivienda familiar amplia.

Algunos de los pisos analizados en Idealista.com / Captura Idealista

Tampoco predominan los estudios, aunque tienen un peso importante. Lo más frecuente son los pisos convencionales, que suman 29 de los 47 inmuebles analizados. A ellos se añaden 12 estudios, cinco áticos y una sola casa. Dentro de ese conjunto aparecen también bastantes plantas bajas: en la muestra se cuentan diez bajos, aunque no son la tipología dominante frente al piso convencional.

En cuanto al número de habitaciones, cuando ese dato aparece lo más habitual es encontrar viviendas de un dormitorio. En concreto, la muestra reúne 19 inmuebles de una habitación y 16 de dos, mientras que el resto son estudios de un solo ambiente. Lo que sí dibuja el conjunto es una oferta pensada sobre todo para hogares pequeños o para compradores que aceptan espacios muy ajustados.

La concentración territorial también es clara. La mayor parte de la oferta por debajo de ese precio se localiza en Dalt Vila-La Marina, que reúne 31 de los 47 anuncios. Muy por detrás aparecen ses Figueretes-Platja d’en Bossa, con diez , Los Molinos, con cuatro, y Centro-S’Eixample-Can Misses, con dos. Es decir, la oferta se agrupa sobre todo en el casco histórico y su entorno inmediato.

Si hay una carencia que se repite y afecta de lleno a la vida diaria es la ausencia de ascensor: 34 viviendas carecen de él. Esa falta de ascensor aparece una y otra vez en inmuebles pequeños, muchos de ellos en edificios antiguos o en zonas muy céntricas, y refuerza la idea de que entrar en ese tramo de precio en Ibiza sigue significando, en muchos casos, renunciar a espacio, comodidad o ambas cosas a la vez.

La lectura de conjunto es clara: el nuevo límite fiscal amplía el número de compraventas que pueden beneficiarse de bonificaciones, pero eso no cambia por sí solo la naturaleza de la oferta disponible. En el municipio de Ibiza, encontrar vivienda por debajo de ese listón es posible, sí, pero sobre todo en pisos pequeños, muy concentrados en el centro y con carencias habituales como la falta de ascensor, una señal de hasta qué punto el acceso a la vivienda sigue condicionado por el tamaño y las prestaciones del inmueble.