Un piso de 90 metros en Formentera cuesta el doble que en Balears

Comprar una vivienda de 90 metros en la isla de Formentera cuesta el doble que en el total de las islas. Así lo ponen de manifiestos los datos del Observatori de l’Habitatge de Balears en los que se basa el Govern para calcular el incremento en el precio máximo de compra de una vivienda que permita a su nuevo propietario beneficiarse de las bonificaciones del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales.

Según esos datos, un piso de 90 metros cuadrados en Formentera cuesta de media más de medio millón de euros (594.495 euros) cantidad que es un 49,23% más elevada que la media de Balears, donde el precio de una vivienda de las mismas dimensiones costaría menos de 400.000 euros (398.373 euros). Se trata, con diferencia, de la cantidad más elevada, seguida de la de Ibiza, donde un piso de 90 metros tendría, de media, un precio de 495.135 euros, lo que es un 15,25% más que la media balear.

La situación es muy diferente tanto en Mallorca como en Menorca, isla, esta última, que registra el dato más bajo. El piso medio en Mallorca costaba en 2024 poco más de 307.000 euros, un 22,91% por debajo del promedio mientras que en Menorca apenas costaría 232.776 euros, según el informe publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), donde se ha publicado el cambio en las condiciones para beneficiarse de las bonificaciones.

Esta cantidad está un 41,56% por debajo de la media de las islas, la mitad de lo que cuesta en Ibiza y un 60,8% menos en Formentera.

Noticias relacionadas

Estos datos, y el hecho de que el Govern haya aumentado el valor máximo de la vivienda que se adquiere para acceder a la bonificación del impuesto ponen de manifiesto la complicada situación que están viviendo las Pitiusas respecto a la vivienda, mucho más difícil que en el resto de las islas.