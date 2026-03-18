El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, con el Papa León XIV en un encuentro sobre justicia sanitaria en Roma

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, asistirá este miércoles en Roma a un encuentro con el Papa León XIV para la presentación del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las desigualdades en materia de salud en Europa.

Ribas acudirá en su condición de responsable de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española (CEE), junto con representantes de otras conferencias episcopales europeas, según ha informado el Obispado de Ibiza en una nota de prensa.

En España, la Pastoral de la Salud está integrada en la subcomisión episcopal para la Acción Caritativa de la CEE, de la que también forma parte el obispo ibicenco.

Según la misma nota, este organismo tiene como finalidad impulsar la acción de la Iglesia con los enfermos y desarrolla su labor a través del acompañamiento humano, la evangelización y catequesis, la celebración de los sacramentos, la humanización de la medicina y de la asistencia sanitaria, así como la atención a los problemas morales vinculados a la enfermedad.

Esta actividad se lleva a cabo, de acuerdo con el Obispado, en hospitales, parroquias, residencias de ancianos, centros de salud mental y otros espacios.