Obert el termini per sol·licitar les ajudes a esportistes i personal tècnic d’Eivissa fins al 27 de març

Les ajudes tenen com a objectiu donar suport a la pràctica esportiva, facilitar la millora del rendiment dels esportistes de l’illa i afavorir la seua participació en competicions esportives

AJUDES ESPORTISTES 2026

El departament d’Esports del Consell Insular d’Eivissa ha obert el termini per presentar les sol·licituds de les ajudes econòmiques individuals dirigides a esportistes i personal tècnic de l’illa corresponents a l’any 2026, amb un pressupost total de 115.000 euros.

Aquestes ajudes tenen com a objectiu donar suport a la pràctica esportiva, facilitar la millora del rendiment dels esportistes de l’illa i afavorir la seua participació en competicions esportives, així com potenciar la formació del personal tècnic i donar suport a l’esport adaptat.

La convocatòria contempla diferents línies d’ajuda:

  • Per èxits esportius (Mod. A), dirigides a esportistes de fins a 35 anys que durant l’any 2025 hagin obtingut resultats destacats en competicions oficials, com ara classificacions entre els vuit primers en campionats d’Europa, del món o d’Espanya, o que hagin estat convocats amb la selecció espanyola. Les ajudes oscil·len entre 210 i 5.000 euros per esportista.
  • Per formació tècnica (Mod. B), destinades a participar en activitats de formació tècnica fora de l’illa d’Eivissa durant els anys 2025 i/o 2026. En aquest cas, les ajudes van de 250 a 950 euros per persona.
  • Per a l’adquisició de material adaptat (Mod. C), adreçades a esportistes que necessitin material ortoprotètic o cadires de rodes imprescindibles per a la pràctica de l’esport adaptat. Les ajudes poden arribar fins a 10.000 euros per esportista.
  • Per entrenar fora de l’illa (Mod. D), destinades a sufragar desplaçaments per realitzar entrenaments fora d’Eivissa per manca d’instal·lacions esportives adequades a l’illa. Les ajudes oscil·len entre 500 i 1.500 euros per esportista.

Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes tant esportistes com personal tècnic esportiu nascuts a l’illa d’Eivissa o que acreditin una antiguitat mínima de residència a l’illa.

El termini per presentar les sol·licituds romandrà obert fins al 27 de març de 2026 i es podran tramitar a través del Registre General del Consell Insular d’Eivissa o mitjançant la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.

Aquestes ajudes formen part de l’aposta del Consell d’Eivissa per impulsar l’esport de l’illa i donar suport als esportistes i tècnics que contribueixen a projectar el nom d’Eivissa en l’àmbit esportiu.

