Obert el termini per sol·licitar les ajudes a esportistes i personal tècnic d’Eivissa fins al 27 de març
Les ajudes tenen com a objectiu donar suport a la pràctica esportiva, facilitar la millora del rendiment dels esportistes de l’illa i afavorir la seua participació en competicions esportives
El departament d’Esports del Consell Insular d’Eivissa ha obert el termini per presentar les sol·licituds de les ajudes econòmiques individuals dirigides a esportistes i personal tècnic de l’illa corresponents a l’any 2026, amb un pressupost total de 115.000 euros.
Aquestes ajudes tenen com a objectiu donar suport a la pràctica esportiva, facilitar la millora del rendiment dels esportistes de l’illa i afavorir la seua participació en competicions esportives, així com potenciar la formació del personal tècnic i donar suport a l’esport adaptat.
La convocatòria contempla diferents línies d’ajuda:
- Per èxits esportius (Mod. A), dirigides a esportistes de fins a 35 anys que durant l’any 2025 hagin obtingut resultats destacats en competicions oficials, com ara classificacions entre els vuit primers en campionats d’Europa, del món o d’Espanya, o que hagin estat convocats amb la selecció espanyola. Les ajudes oscil·len entre 210 i 5.000 euros per esportista.
- Per formació tècnica (Mod. B), destinades a participar en activitats de formació tècnica fora de l’illa d’Eivissa durant els anys 2025 i/o 2026. En aquest cas, les ajudes van de 250 a 950 euros per persona.
- Per a l’adquisició de material adaptat (Mod. C), adreçades a esportistes que necessitin material ortoprotètic o cadires de rodes imprescindibles per a la pràctica de l’esport adaptat. Les ajudes poden arribar fins a 10.000 euros per esportista.
- Per entrenar fora de l’illa (Mod. D), destinades a sufragar desplaçaments per realitzar entrenaments fora d’Eivissa per manca d’instal·lacions esportives adequades a l’illa. Les ajudes oscil·len entre 500 i 1.500 euros per esportista.
Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes tant esportistes com personal tècnic esportiu nascuts a l’illa d’Eivissa o que acreditin una antiguitat mínima de residència a l’illa.
El termini per presentar les sol·licituds romandrà obert fins al 27 de març de 2026 i es podran tramitar a través del Registre General del Consell Insular d’Eivissa o mitjançant la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.
Aquestes ajudes formen part de l’aposta del Consell d’Eivissa per impulsar l’esport de l’illa i donar suport als esportistes i tècnics que contribueixen a projectar el nom d’Eivissa en l’àmbit esportiu.
