Mariano Torres, presidente de la asociación de taxistas autónomos de Ibiza: "Me encanta ser taxista"

El presidente de la Associació de Taxistes Autònoms de la Ciutat d’Eivissa, Mariano Torres, defendió el trabajo al volante como una ocupación que va más allá de una salida laboral y lo presentó como un oficio "ameno" y ligado al trato con las personas durante la jornada de pruebas para obtener el permiso municipal de conductor de taxi en Ibiza.

"A mí me encanta serlo", afirmó Torres al referirse a su profesión, durante una convocatoria en la que también volvió a quedar patente la falta de aspirantes para cubrir la demanda del sector. Un total de 186 personas se presentaron a unos exámenes que, según los propios taxistas, resultan insuficientes para atender las necesidades actuales de personal en el municipio.

En diálogo con Diario de Ibiza, Torres sostuvo que, pese a la dificultad para encontrar conductores, el examen "no es fácil" porque debe existir un filtro para garantizar la calidad del servicio. "Tú no tienes que ser un palo al volante y olvidarte de tu cliente, al que estás dando un servicio y se merece que lo trates bien", señaló.

Candidatos a taxista en el Recinto Ferial a la espera de ser llamados para ser examinados en la prueba de catalán. / J.A. Riera

En su intervención, el representante del colectivo defendió también la dimensión humana del oficio. Según explicó, ser taxista le permite tratar con gente de distintos lugares, conocer idiomas y culturas y explicar a los visitantes aspectos de la isla, desde su historia hasta su realidad cotidiana. "Yo no lo paso nunca mal siendo taxista, trato de evitar cualquier contingencia y nunca he tenido un solo problema", aseguró.

Las declaraciones de Torres se produjeron en el Recinto Ferial de Ibiza, donde los aspirantes afrontaron por la mañana una prueba eliminatoria de catalán, después otra de inglés y, ya por la tarde, los exámenes de conocimientos sobre el término municipal, geografía de la isla, legislación vinculada al tráfico, funcionamiento de GPS y servicios interurbanos, entre otros aspectos.

Pese a que el empleo está considerado como bien remunerado, el sector sigue sin captar suficientes conductores. "Hay mucha demanda de chóferes, mucha más que esos 186 candidatos, seguro", indicó Torres, que remarcó que todos ellos tendrían plaza "si quieren trabajar en el taxi". Según detalló, en Ibiza hay más de 330 taxis y, con turnos habituales de ocho horas, se requieren tres chóferes por vehículo, por lo que calculó que "200 caben seguro".

Además de defender la profesión, Torres apuntó a la incertidumbre de la próxima temporada por el encarecimiento de los combustibles, que, según dijo, ya han subido más de un 30%.