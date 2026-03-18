Llama la atención: El calvario de unos compradores de una vivienda en Ibiza
El calvario que han tenido que vivir los compradores de una vivienda que compraron sobre plano en Santa Eulària en 2005, que han pasado 20 años entre litigios judiciales porque nunca fueron entregadas. Aunque al final la Audiencia Provincial les ha dado la razón y serán indemnizados, nadie les quita dos décadas de problemas e incertidumbre.
La inquietud entre las cofradías de Semana Santa de Ibiza después de que el Ayuntamiento haya aclarado por fin que las procesiones no podrán pasar ni por sa Carrossa ni por el Portal de ses Taules, dos puntos clave para los tradicionales destinos de Semana Santa. Con solo dos semanas de tiempo, ahora andan todos haciendo cábalas sobre por dónde y cómo pasarán las procesiones.
La multa de casi 200.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Santa Eulària a los propietarios de un negocio de peluquería que en realidad era una tapadera para un prostíbulo. Todo comenzó cuando la Policía Local hizo una inspección en el establecimiento tras recibir informaciones de la actividad real que se desarrollaba en el lugar, pero han pasado siete años hasta que el juzgado ha dado la razón al Ayuntamiento.
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- Quema 13 contenedores en una noche en Ibiza y la policía lo pilla
- SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar