Llama la atención: El calvario de unos compradores de una vivienda en Ibiza

El calvario que han tenido que vivir los compradores de una vivienda que compraron sobre plano en Santa Eulària en 2005, que han pasado 20 años entre litigios judiciales porque nunca fueron entregadas. Aunque al final la Audiencia Provincial les ha dado la razón y serán indemnizados, nadie les quita dos décadas de problemas e incertidumbre.

Llama la atención

La inquietud entre las cofradías de Semana Santa de Ibiza después de que el Ayuntamiento haya aclarado por fin que las procesiones no podrán pasar ni por sa Carrossa ni por el Portal de ses Taules, dos puntos clave para los tradicionales destinos de Semana Santa. Con solo dos semanas de tiempo, ahora andan todos haciendo cábalas sobre por dónde y cómo pasarán las procesiones.

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La multa de casi 200.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Santa Eulària a los propietarios de un negocio de peluquería que en realidad era una tapadera para un prostíbulo. Todo comenzó cuando la Policía Local hizo una inspección en el establecimiento tras recibir informaciones de la actividad real que se desarrollaba en el lugar, pero han pasado siete años hasta que el juzgado ha dado la razón al Ayuntamiento.