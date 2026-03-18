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Arde una embarcación en un terreno de Sant Antoni

Bomberos de Ibiza controlan el fuego después de media hora de trabajo

Imagen de archivo de Bomberos.

Imagen de archivo de Bomberos. / D.I.

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Una embarcación que estaba en un terreno en el camino de Benimussa, en Sant Antoni, se ha incendiado durante la mañana de este miércoles. Afortunadamente, no ha habido personas heridas y los daños han sido solo materiales.

Dos camiones de Bomberos de Ibiza con seis efectivos han acudido a la llamada alrededor de las 7 horas y tras media hora de trabajo han conseguido controlar el incendio.

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Según explican desde el Parque Insular, es poco común el incendio de una embarcación que no está en funcionamiento, aunque puede suceder si se están realizando tareas de mantenimiento.

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