Ibiza: La Plataforma para la Defensa de los Caminos Públicos organiza una ruta senderista este domingo

La Plataforma para la Defensa de los Caminos Públicos de Ibiza ha organizado para este próximo domingo, 22 de marzo, una ruta circular de senderismo con motivo de la celebración del VI Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos.

La actividad consistirá en una caminata de siete kilómetros, de recorrido fácil, con salida a las 10 horas desde la iglesia de Santa Gertrudis. El itinerario discurrirá por Santa Gertrudis, Gatzara y sa Fontassa.

Desde la entidad invitan a participar a todas las personas que quieran defender los caminos públicos, que consideran un "patrimonio colectivo" cuya protección resulta fundamental.

La inscripción ya está abierta a través de un formulario online en el correo electrónico de la plataforma: caminseivissa@gmail.com. A la convocatoria se han sumado distintas asociaciones de senderistas de la isla, así como algunas de ciclistas, con el objetivo de dar visibilidad a la defensa de estos caminos. En esta edición, la ruta cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Por otro lado, la Plataforma para la Defensa de los Caminos Públicos celebró el pasado 4 de marzo su asamblea anual, en la que eligió a su nueva junta directiva. La entidad explica que seguirá trabajando para lograr sus principales objetivos, entre ellos instar a las instituciones a realizar una correcta catalogación de los caminos públicos, velar por su mantenimiento, exigir el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar su uso, promover su señalización y su recuperación cuando se encuentran en desuso, así como fomentar un uso sostenible, detallan.

La plataforma también reitera su disposición a colaborar con las distintas instituciones insulares en "la concienciación sobre la importancia de conservar los caminos públicos y evitar la pérdida de este patrimonio de la isla".