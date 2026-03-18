Ibiza y Formentera estudian cambios legales para que el Estado asuma la tutela de los menores migrantes

El 70% de los menores tutelados en las Pitiüses son migrantes, han advertido esta mañana los presidentes de los consells de Ibiza y de Formentera, Vicent Marí y Óscar Portas, respectivamente, en rueda de prensa celebrada tras la reunión que han mantenido en la sede insular ibicenca. Ambos han mostrado su preocupación por el estado de “saturación” (palabra empleada por ambos, además de “desbordados”) que sufren los servicios de menores debido a la constante llegada de pateras a las costas pitiusas. Desde ambas instituciones recuerdan que en Ibiza se tutelan 114 menoresmigrantes y en Formentera, 150, mientras que de los circuitos tradicionales (los que no son migrantes) se tutelan 104 y 10, respectivamente.

En ese sentido, Portas ha recordado lo que dijo hace justo una semana a la directora insular de la Administración del Estado, Raquel Guasch: desde principios de año y hasta el lunes 9 de marzo, han llegado a la isla 30 menores, “un 50% más que en el mismo periodo de 2025”.

Por esos motivos, en el encuentro, Marí y Portas han decidido que ambos consells abordarán, con sus respectivos servicios jurídicos, “una propuesta de modificación legal para reconocer el estatus diferenciado de ambos circuitos”, el tradicional y el migratorio, y así “obligar a que el Estado asuma las consecuencias directas de su política migratoria”.

Dinero y capacidad

“No es una cuestión solo de dinero, es una cuestión de la capacidad que tenemos para asumir unas consecuencias de unas políticas que no hemos decidido nosotros. Ni en Ibiza ni en Formentera encontramos ya espacios, centros ni entidades que quieran prestar los servicios necesarios por una competencia que, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no es suficiente”, ha explicado Vicent Marí.

Portas, por su parte, aboga por “cambios en la gestión de los menores que se hace en Balears y que en el caso concreto de nuestra Comunitat está transferida a los consells, mientras que en el resto del Estado, sin tener la presión que hay en estas islas, son las comunidades autónomas las que tienen las herramientas para poder llevar a cabo acciones inmediatas. No se puede seguir como ahora”. El presidente de Formentera ha pedido, en ese sentido, una “mejor financiación” y ha advertido de que “las leyes no contemplan la realidad actual de España ni de las Pitiüses. Se han de revisar y actualizar”.

“Las leyes no contemplan la realidad actual de España ni de las Pitiüses. Se han de revisar y actualizar”

Y lo demostró con cifras: “Tenemos unos datos que son terribles. Según un decreto del Estado del año pasado, se tienen que crear cuatro plazas ordinarias para menores migrantes no acompañados por cada 10.000 habitantes. Y en caso de que se tripliquen estas plazas, podríamos empezar a hablar de desplazamientos de esos menores. Si esas cuatro plazas ordinarias las multiplicamos por tres, estaríamos hablando de 12 menores no acompañados. En Formentera hay 136. No hablamos ni de tres, ni de cuatro, ni de 12: 136. Y eso quiere decir que el migrante número 13 ya no tendría que estar en Formentera”.

Bus gratuito

Los dos presidentes han acordado, además, la gratuidad del servicio de autobús para los menores de 18 años en ambas islas y para los estudiantes de una isla con residencia en la otra. Ejemplo: un estudiante residente en Formentera que estudie en un centro de educación en Ibiza, o al revés, podrá disfrutar de esa bonificación en ambas islas.

Asimismo, han abordado el funcionamiento de los sistemas de limitación de vehículos, Eivissa Circular y Formentera.eco. Ibiza, que aprobará en el pleno del Consell que se celebrará este viernes los cupos para los próximos dos años, permitirá que los formenterenses que viajen a Ibiza con su vehículo para realizar gestiones y regresen esa misma jornada o a la siguiente, no tengan que hacer ningún trámite ni que estar pendientes de ningún tope en el número de vehículos, ha detallado el presidente ibicenco. Formentera mantendrá el cupo de 120 vehículos, “más que de sobra”, según Marí, al evitar que compute acceder a Ibiza con el coche uno o dos días. Como comprobante bastará sacar un billete de ida y vuelta en una naviera. “También hemos detectado que se hace un mal uso de estos cupos, porque hay gente que reserva pero no viaja, e impide así que otras personas puedan hacer uso de estos cupos estipulados (…) Hemos buscado fórmulas para evitar ese mal uso”, avisa Marí. En el caso de desplazarse a Formentera, el cupo para los ibicencos es de 235 vehículos y 50 motos.

Un museo arqueológico para Formentera

Otro punto del orden del día ha sido el del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera. Los presidentes piden que sean transferidas a los consells las competencias en materia de museos por parte del Govern, “como ya se ha hecho en Mallorca y en Menorca”, ha apuntado Marí. También reclaman que se ponga en marcha el primer Museo de Formentera y han acordado crear una mesa de trabajo para definir como tiene que ser este traspaso, “que lleva 30 años sobre la mesa”, se ha quejado Portas.

También han tratado la inminente puesta en marcha del Plan Piloto de traslado de residuos a Mallorca (el 91% de los residuos procederán de Ibiza y el resto, un 9%, de Formentera), cuyo elevado coste (10 millones anuales) consideran que debería ser subvencionado, en parte, con el Impuesto de Turismo Sostenible: “En Ibiza, la población durante el verano se dobla y en Formentera más que se triplica, aumentando proporcionalmente la generación de residuos. Por lo tanto, tiene sentido que el sector turístico se implique, a través de ese impuesto, en la solución a los residuos”, según Portas.